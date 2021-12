Existe mucha polémica sobre si las personas deben consumir carne roja y en qué cantidad, recuerda que el cuerpo necesita de todos los nutrientes pero hay unos que son más necesarios que otros, a continuación te diremos por qué no debemos consumir tanta carne roja.

Cuando se habla de carne roja, de lo que se está hablando es de carne que puede ser de vacuno, vaca, buey, toro, jabalí, liebre, perdiz, visera, cerdo o cordero.

¿Por qué no debemos consumir tanta carne roja?

La carne roja magra (sin grasa), consumida con moderación, es una gran fuente de proteínas, hierro, vitamina B12 y zinc. Pero demasiada carne roja puede ser perjudicial para la salud.

Una investigación realizada por los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, ha encontrado una conexión entre el consumo diario de carne roja y el aumento de los niveles de una sustancia química que se ha relacionado con las enfermedades cardíacas.

El estudio sugiere que la sustancia, N-óxido de trimetilamina, aumenta mucho cuando se consume una dieta rica en carne roja. Los estudios han relacionado el N-óxido de trimetilamina con un mayor riesgo de ataque al corazón y accidente cerebrovascular.

La enfermedad cardíaca ocurre cuando los vasos sanguíneos del corazón son obstruidos por depósitos de grasa o placa. Esto aumenta el riesgo de ataque al corazón y accidente cerebrovascular.

La enfermedad cardíaca ocurre cuando los vasos sanguíneos del corazón son obstruidos por depósitos de grasa o placa. Esto aumenta el riesgo de formación de coágulos y ataques al corazón.

Los investigadores también descubrieron que las personas que participaron en el estudio dejaron de comer carne roja y cambiaron por un mes su dieta de aves de corral o vegetariana, sus niveles de N-óxido de trimetilamina se redujeron considerablemente.

Si la conclusión del estudio no te bastó para disminuir la carne roja en tu dieta, estas son otras razones por lo que debes hacerlo:

Te ayuda a perder peso

Uno de los mayores beneficios de comer menos carne es que también es probable que esto te ayude a bajar de peso. En comparación con los productos frescos y granos, la carne es densa en calorías. Si cocinas tus propias comidas sin carne, es más probable que tengas una dieta de alimentos integrales y menos probable que uses ingredientes procesados más altos en calorías.

Te pueden ayudar a verte más joven

Las carnes, especialmente las rojas frías altamente procesadas, pueden provocar inflamación en tu cuerpo, lo que puede provocar menos colágeno y elastina en tu piel. Estas son dos proteínas que ayudan a que la piel sea más flexible, húmeda y resistente. Con el tiempo, mucha inflamación del cuerpo puede hacer que tu piel se vea seca y arrugada.

La carne roja se puede consumir pero con moderación, ya que de lo contrario tu salud podría verse afectada.

