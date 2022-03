¿Cuál es el origen del chocolate? “El alimento de los dioses y el oro de los aztecas” es como se conoció a este dulce que México le dio al mundo y cuyo descubrimiento se hizo por los Olmecas (1500. 1400 a.C.), quienes fueron los primeros en cultivarlo y prepararlo en una bebida llamada xocolatl, que se consumía durante ceremonias.

Antes de eso, todavía no existe certeza si llegó a nuestro país en estado silvestre, dispersado por roedores, monos y murciélagos, pero lo cierto es que es un alimento reconocido y amado en cualquier rincón del mundo, explica la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El chocolate es el producto que surge del procesamiento del cacao y se obtiene a partir de la mezcla de azúcar, pasta y manteca de cacao. De acuerdo con el Atlas Agroalimentario 2017, publicado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA, México produce en promedio 27 mil toneladas al año.

Aunque nuestro país es la casa del cacao, es curioso que no somos quienes más consumimos el preciado oro azteca. Un mexicano consume 700 gramos de chocolate al año, muy por detrás de Suiza, en donde cada persona come alrededor de 11 kilos anualmente. Tal vez nos haga falta conocer cuáles son los beneficios del chocolate para honrar el alimento de los dioses.

(Foto: Pixabay)

Oro azteca: ¿cuáles son los beneficios del chocolate para la salud?

De acuerdo con información de la Universidad John Hopkins, las mujeres sienten más culpa al comer chocolate o pelean contra la urgencia de comerlo, en comparación con los hombres.

La institución apunta que tener una relación de amor-odio con el chocolate puede ser perjudicial para la salud, puesto que considerar cualquier alimento como completamente prohibido suele provocar un aumento de las ansias de comerlo y un sentimiento de culpa cuando finalmente se come.

De hecho, un estudio de 2014 encontró que las mujeres que asociaban comer pastel de chocolate con una celebración tenían más éxito para mantener su peso; en cambio, las que lo asociaban con la culpa eran más propensas a subir y bajar de peso y tener patrones alimenticios poco saludables.

Pero en realidad, el chocolate es un alimento que aporta muchos más beneficios que desventajas, siempre y cuando se consuma de manera responsable. Te explicamos qué provoca el chocolate en el cuerpo y qué pasa si lo comes a diario.

(Foto: Pexels)

¿Por qué consumir chocolate sin culpa?

Lo primero que debes saber es que cuánto mayor sea el porcentaje de cacao puro, mayores también serán los beneficios a la salud. Por eso, si quieres comer chocolate sin culpa y miedo a engordar o tener acné, tienes que elegir uno cuyo contenido de cacao sea superior al 70% y siempre recuerda revisar los ingredientes y las etiquetas.

1. Combate el colesterol “malo”

Un estudio publicado en The Journal of Nutrition encontró que el consumo de chocolate podría ayudar a reducir los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), también conocido como “colesterol malo”. Esto se debe a que el chocolate tiene esteroles vegetales y flavonoides de cacao, lo que, como parte de una dieta baja en grasa puede cuidar del corazón al reducir los niveles malos de colesterol y mejorar la presión arterial, explica Medical News Today.

Asimismo, una investigación publicada en The BMJ sugiere que consumir chocolate podría ayudar a reducir en un tercio el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Por su parte, un estudio publicado en la revista Heart, concluyó que comer hasta 100 gramos de chocolate diario se relaciona con un menor riesgo de enfermedad cardíaca y derrame cerebral.

2. El chocolate beneficia al cerebro

Dicho medio también reporta que los científicos de la escuela de Harvard encontraron que beber dos tazas de chocolate caliente al día podría beneficiar al cerebro y reducir el deterioro de la memoria y otras funciones cognitivas dado que la bebida mejora el flujo sanguíneo hacia dicho órgano.

El aumento del flujo sanguíneo al cerebro sirve para obtener mayor energía para completar distintas tareas. Esto se llama acoplamiento neurovascular, lo cual puede desempeñar funciones importantes contra el Alzheimer. De igual forma, otro estudio de 2016 publicado en la revista Appetite, recomendó la ingesta de chocolate al menos una vez a la semana para mejorar la función cognitiva.

(Foto: Pexels)

3. Cuida al bebé durante el embarazo

Un estudio presentado en la Reunión de Embarazo de 2016 de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Atlanta, Georgia, encontró que comer 30 gramos de chocolate al día durante el embarazo podría beneficiar el crecimiento y el desarrollo fetal, explica Medical News Today.

4. Mejora la oxigenación durante el ejercicio

Un estudio publicado en The Journal of the International Society of Sports Nutrition y citado por Medical News Today encontró que comer chocolate negro antes del ejercicio permitió que ciclistas utilizaron menos oxígeno cuando pedalearon a un ritmo moderado y también cubrieron más distancia en una prueba de tiempo de dos minutos.

Esto se debe a que el alimento contiene flavonoles epicatequinas, que mejoran la liberación de óxido nítrico en el cuerpo, por lo que comer chocolate negro antes del ejercicio podría aumentar la disponibilidad de oxígeno.

5. No te estreses, come chocolate

Según WebMD, consumir aproximadamente 30 gramos de chocolate oscuro a diario durante al menos dos semanas ayudaría a reducir los niveles de estrés al disminuir las hormonas que lo provocan.

