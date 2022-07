Tal vez has escuchado sobre la tendencia de beber agua con limón en ayunas; desde hace algún tiempo esta práctica ha tomado mayor popularidad gracias a los beneficios que se le adjudican. No obstante, hay quienes dicen que integrar este hábito a tu vida diaria no aporta nada a la salud, por el contrario, tiene inconvenientes. ¿Qué tan cierto es todo esto?

Tanto el agua como el limón tienen, por separado, beneficios comprobados. Ambos pueden ayudarte en diferentes sentidos gracias la forma en que interactúan con tu organismo.

El agua, de acuerdo con Mayo Clinic, elimina desechos a través de diferentes líquidos corporales, lubrica y amortigua las articulaciones, protege los tejidos sensibles, mantiene la temperatura en niveles normales y ayuda a la hidratación del general del cuerpo.

El limón, por su parte, es una fuente importante de vitamina C, como seguro has escuchado antes. Además, según el portal Mejor con Salud, esta fruta puede ayudar a tu cuerpo de diferentes formas debido a la alta cantidad de minerales, antioxidantes y vitaminas que posee.

Agua con limón en ayunas

La realidad es que, como dice el Instituto Verificador de Elaboración de Soda en Sifones (IVEES), no existe evidencia científica que avale que tomar agua con limón en ayunas sea una práctica especialmente beneficiosa. Es decir, puedes tomar esta bebida sin un horario establecido y aún así disfrutar de los beneficios, de acuerdo con esta entidad argentina.

Otra parte muy controvertida en este asunto es aquélla que señala la importancia de la temperatura del agua. Hay quienes consideran, por ejemplo, que beberla tibia resulta favorable para la digestión. La verdad es que no existen pruebas que certifiquen la validez de estos argumentos, por lo que te recomendamos escoger la temperatura que a ti más te guste.

Beneficios de tomar agua con limón

Mejor con Salud indica que la combinación de ambos elementos tiene resultados importantes que pueden favorecer al bienestar general. Lo anterior es así gracias que el papel del agua se potencializa con los diferentes nutrientes del limón.

Esta combinación es también un buen remedio para la deshidratación, ya que los nutrientes del limón, junto con el poder activo del agua, dan una alternativa a los problemas generados por esta condición.

A continuación, te compartimos los beneficios de tomar agua con limón, de acuerdo con lo señalado por Medical News Today:

Reduce la inflamación del cuerpo

Mejora la salud del corazón y los marcadores del metabolismo

Ayuda al fortalecimiento del sistema inmunitario

Ayuda a absorber el hierro

Apoya en los procesos de cicatrización

Mitos

Decíamos que mucho de lo que se habla sobre esta bebida no tiene fundamento científico, y es cierto. Aquí te presentamos lo que el mismo portal de salud advierte como mitos del consumo de agua con limón:

Alcaliniza el cuerpo

Combate el cáncer

Aumenta el coeficiente intelectual

Es diurética

Ayuda a perder peso

Por último, toma en cuenta que el esmalte de los dientes se puede ver afectado por el acido del limón. Lo recomendable es beber este liquido con un popote o, en su defecto, cepillarse los dientes después de su consumo.

