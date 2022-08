Los nuggets son un alimento rápido que nos saca de un apuro cuando no sabemos que cenar, pero debes tener cuidado, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió la lista de marcas de esta comida rápida que son engañosas y no están hechos de pollo.

Un estudio publicado en la Revista del Consumidor analizó en total a 11 marcas de nuggets congelados que se venden en todo el país.

Lo más preocupante, es que 5 marcas reprobaron el análisis debido a que no están hechos de pollo auténtico, sino de otros ingredientes.

Marcas de nuggets sin pollo

Todas las marcas de nuggets de pollo que hay en el mercado prometen que contienen solo pechuga de pollo, pero en realidad, son una mezcla de otros ingredientes que los vuelven altos en calorías y poco saludables.

(Foto: Pexels)

Se encontró que en varias marcas de nuggets no había precisamente pechuga de pollo, sino otros ingredientes como:

Huacal

Piel de pollo

Agua

Harinas

Fécula de papa

Almidones

Sal

Especias

Saborizantes

Proteína de soya

Condimentos y empanizadores

La conclusión a la que llegaron desde Profeco, es que los nuggets congelados analizados no tenían ni las dos terceras partes de carne de pollo.

¿Cuáles son las marcas de nuggets engañosas?

Bachoco Nuggets de pechuga de pollo

El análisis demostró que este producto contiene sólo el 39% de carne de pollo, el 20% de piel de pollo y el 41% de otros ingredientes como agua condimentos, empanizadores y aceite.

(Foto: Pexels)

Tyson kids nuggets de pollo

Profeco no encontró contenidos cárnicos en su contenido, tampoco encontró piel de pollo ni otros ingredientes, por lo que se desconoce con qué productos está fabricado.

Del Día Nuggets de Pollo

Contiene solo el 21% de carne de pollo, el 16% de piel de pollo y el 63% de otros ingredientes.

Del Día Nuggets de Pollo (Nuggets de pollo formados y empanizados)

Contienen sólo el 20% de carne de pollo, el 15% de piel de pollo y el 65% de otros ingredientes. Es el que menos carne de pollo contiene y el que más carbohidratos aporta.

Griller’s

Está hecha con el 49% de carne de pollo (29% de pechuga y el 20% de carne de pollo); también contiene 51% de otros ingredientes.

La marca además contiene 761% más del sodio del que declara en su etiqueta.

¿Cuáles son los Nuggets que sí pasaron la prueba?

No todo son malas noticias, el análisis de Profeco también reveló las marcas de muggets de pollo que sí están hechos de lo que declaran, además de que cumplen con las especificaciones que indican en su etiqueta, como:

(Foto: Pixabay)

Bachoco prácticos, nuggets selectos

Tiene 65% de carne de pollo y sólo el 35% de otros ingredientes.

Bachoco prácticos, nuggets de pechuga

Tiene el 61% de carne de pollo y el 39% de otros ingredientes, de todos los productos analizados es el que menos porcentaje de grasa saturada contiene.

Sin embargo, se consideró un producto no es veraz ya que declara el 6.8% de grasa cuando en realidad tiene el 11%.

Great Value

Tiene el 48% de carne de pollo, agrega solo el 6% de piel y el 46% de otros productos.

Pilgrim’s nuggets de pechuga de pollo

Tiene el 55% de carne, el 4% de piel, y el 41% de otros ingredientes; sin embargo, se recomienda un consumo moderado, ya que es el que mayor porcentaje de grasa saturada contiene.

Valley Foods

Tiene 64% de carne de pollo y sólo el 36% de otros ingredientes. Además, es el que mayor proteína tiene, así como menor porcentaje de grasa, menor porcentaje de carbohidratos, y menor contenido energético, por lo que resultó ser el mejor producto del estudio.

¿Qué tan saludable es comer nuggets?

Otros estudios ya habían demostrado que los nuggets no son la opción más saludable, ya que según un análisis realizado por The American Journal of Medicine, donde se compararon los nuggets de dos cadenas de comida rápida, encontró que tenían solo 50% carne de pollo.

(Foto: Pexels)

El resto era una mezcla de cartílagos, nervios, huesos triturados, venas, grasa y otros aditivos para mejorar el sabor.

De manera que se trata de un producto a base de pollo pero que no es carne como aseguran y al que se agregan grasas, sal y calorías, así que no son una opción saludable.

(Con información de Profeco)

