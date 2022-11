¿Comes galletas tipo Marías porque crees que son más saludables? Esta idea es muy común, ya que aparentemente estas galletas tienen menos azúcar que otras, pero análisis de este producto indican que nada es lo que parece.

En general las galletas son algo irresistible para muchos, pues se trata de un postre crujiente y delicioso que va bien con una taza de café o té ya sea por la mañana o la noche.

Sin embargo, nos han dicho que hay que comerlas con precaución, ya que en exceso tienen efectos negativos en la salud ¿Pasa lo mismo con las galletas tipo Marías? Te lo decimos.

¿Las galletas tipo Marías son más saludables?

Al ver las galletas tipo Marías, lo primero que pensamos es que son más saludables debido a que, comparadas con otras, no tienen trozos de chocolate, rellenos cremosos, colorantes ni bombones.

(Foto: pixabay)

No obstante, las cosas no son como parecen, ya que estas galletas no son saludables y te decimos por qué.

El poder del Consumidor realizó una “radiografía” de estos productos y encontró que contienen muchos ingredientes poco saludables.

En primer lugar, destacan que, de las calorías totales, una cuarta parte proviene solo del azúcar. Además, contienen 25 ingredientes, cuando la recomendación es consumir productos con no más de 5 ingredientes.

Esta entidad refiere que el primer ingrediente de las galletas tipo Marías es la harina refinada, que se absorbe en el cuerpo de forma similar que el azúcar. Su segundo ingrediente es el azúcar o sacarosa y, en tercer lugar, contiene jarabe de maíz, que contiene más cantidades de fructosa que la sacarosa.

Al respecto, estudios han demostrado que la ingesta de mayores cantidades de fructosa tiene un impacto metabólico más severo ante la ingesta de glucosa.

Además, la cantidad de azúcar añadida en una porción de 8 galletas tipo Marías es 22 a 31% de lo máximo tolerado de azúcar por un adulto en todo el día, que es de 5 a 7 cucharadas cafeteras, según la Asociación Americana del Corazón.

En el caso de los niños, el consumo de azúcar sería del 39 al 51% de la cantidad máxima tolerada diaria por un menor.

No debemos olvidar que es un producto ultraprocesado

Comparado con otro tipo de galletas, parece un porcentaje de azúcares bajo, pero hay que recordar que se trata de un producto ultraprocesado con harina refinada y poca fibra, además de aditivos y otros ingredientes químicos que no aportan beneficios.

(Foto: freepik)

Por otro lado, la mayoría de los productos empaquetados tienen sodio y las galletas tipo Marías no son la excepción, lo que eleva el riesgo de desarrollar padecimientos como la presión alta o hipertensión.

La nutrióloga Xaviera Cabada, coordinadora de Salud Alimentaria en El poder del Consumidor, explica que el único aspecto positivo de este tipo de galletas, es que no contienen colorantes, por lo que su consumo esporádico en niños no tiene tantos riesgos.

“Si bien no es un producto de alto riesgo, tampoco es un producto ‘saludable’ que proporcione mayores beneficios”, alerta la experta.

De manera que, comer galletas Marías no se recomienda en el consumo habitual o diario, solo se puede utilizar como postre o como colación, usando solo una porción y no más.

Lo mejor es optar por hacer galletas caseras con ingredientes saludables, como avena y cocoa o comprar a productores locales que las elaboren de forma artesanal.

(Con información de El poder del Consumidor, El Español)

