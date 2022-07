Al empezar a hacer ejercicio, un básico para muchos deportistas son los batidos de proteína, ya que permitan aumentar la ingesta proteína de forma sencilla cuando no lo alcanzamos con la alimentación, sin embargo, hay 7 errores comunes que estropean sus beneficios.

Expertos de Mayo Clinic indican que los batidos de proteína no son una forma mágica de bajar de peso ni de ganar masa muscular, siempre deben acompañarse de hábitos saludables y la supervisión de un especialista en nutrición.

De lo contrario, puedes cometer errores que además de estropear sus efectos, pueden ocasionarte problemas de salud, así que toma nota.

Batidos de proteína ¿por qué son importantes?

Lo primero que debes saber es que las proteínas son los pilares fundamentales de la vida, ya que cada célula del cuerpo humano las contiene. La estructura básica de la proteína es una cadena de aminoácidos, según explican desde la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

(Foto: Pexels)

Es necesario consumir proteínas en la dieta para ayudarle al cuerpo a reparar células y producir células nuevas.

La ingesta diaria recomendada de proteína para los adultos saludables es de 10% a 35% de sus necesidades calóricas totales. Un gramo de proteína proporciona 4 calorías, por lo tanto, una persona que consume una dieta de 2,000 calorías podría comer 100 gramos de proteína.

Errores comunes con los batidos de proteína

La mejor forma de obtener proteína es a través de alimentos ricos en este nutriente, como carne de pescado o de ave de corral, huevos, tofu, productos lácteos bajos en grasa, frijoles y lentejas cocidos.

Pero cuando no alcanzamos los requerimientos diarios con la alimentación, se puede recurrir a los batidos de proteína, ya que según estudios publicados en el National Library of Medicine de EU, estos productos mejoran la recuperación y la función del tejido magro.

Pero debes tener cuidado no cometer los siguientes errores:

1. Poner demasiados ingredientes

Algunas personas optan por agregar muchos ingredientes a los batidos de proteína, como leche, fruta, avena y crema de cacahuate o frutos secos, pero cuando se carga demasiado, se aumenta el numero de calorías y si queremos bajar de peso, no será la mejor opción, indica a Squire el nutricionista Scott Baptie.

(Foto: Pexels)

Mejor elige ingredientes bajos en azúcar y grasa que te ayudan a aumentar músculos pero no grasa, como fruta natural y leche reducida en grasa.

2. Sustituyes las comidas

Los batidos de proteína son prácticos y te hacen sentir satisfecho, pero eso no significa que debas sustituir los alimentos, ya que no obtendrás los nutrientes de una comida adecuada y balanceada.

El experto sugiere comer un plato donde se tengan proteínas, vegetales, carbohidratos y grasas buenas, ya que el cuerpo se nutre mejor y tiene que trabajar más para descomponer los alimentos, lo que ayuda a gastar más calorías.

3. Eliges productos muy baratos

Hay una gran variedad de proteínas en el mercado pero de acuerdo con Baptie, si elegimos un polvo concentrado con un precio demasiado bajo en comparación con el resto, lo más probable es que estemos comprando un producto repleto de grasa y carbohidratos.

(Foto: Pinterest)

También es posible que no contengan los aminoácidos vitales para el crecimiento y la recuperación muscular, lo que significa que tendrás un aumento muscular lento y el cuerpo adolorido constantemente.

4. Solo usas el polvo para batidos

Es la forma más sencilla de consumir el polvo de proteínas, pero lo cierto es que lo puedes aprovechar en otras preparaciones, como hot cakes, galletas o pan.

De hecho, un estudio de la Universidad de Missouri Columbia encontró que añadir una cucharada de proteína a un plato de avena en el desayuno, te hace menos propenso a comer en exceso durante el día.

5. No revisar los ingredientes

La proteína en polvo puede tener distintos ingredientes, como productos lácteos, soja, almidón de maíz y otros aditivos a los que tu cuerpo puede ser alérgico, causándote náuseas, inflamación del intestino o afecciones en la piel.

Lo sabemos, da flojera leer las etiquetas, pero es importante que te des tiempo de hacerlo para revisar los ingredientes y evitar problemas.

(Foto: Pinterest)

6. Querer tomarlo apenas terminas el entrenamiento

Un estudio publicado en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition asegura que los grupos musculares están preparados para recibir proteínas durante un periodo más largo de lo que se pensaba, por lo que no necesitas apresurarte a tomarlo.

7. No tirar la proteína caducada

Este es otro de los errores con los batidos de proteína, pues aunque parezca que el producto no se estropea como la carne y los huevos, lo cierto es que si pierde muchos de sus beneficios.

El potencial de desarrollo muscular disminuye debido a que la proteína reacciona con el azúcar sobrante, lo que provoca una lenta disminución del aminoácido lisina, favoreciendo que el producto no sea tan eficaz como al principio, indican en la revista Esquiere.

¿Cuáles de estos errores con los batidos de proteína has cometido?

(Con información de Esquiere, MedlinePlus, Mayo Clinic, Mejor con Salud)

Para aprender más de...Plan de entrenamiento post-covid para retomar el ejercicio

1- Ejercicio tras covid-19

Estas recomendaciones son para atletas o deportistas que tuvieron una enfermedad leve a moderada de covid-19. El protocolo de entrenamiento consiste en 5 etapas de actividad física y fue elaborado por los principales institutos de deporte y atletas de Inglaterra.

▲ 2- Etapa 1

Durante la enfermedad se debe guardar reposo y la única actividad física deben ser las actividades diarias. Se recomienda dar pequeñas caminatas de 5 minutos para evitar que se generen trombos en la sangre. Esto debe seguirse durante 10 días y el objetivo es permitir la recuperación y la protección del sistema cardiorespiratorio.

▲ 3- Etapa 2

Esta etapa dura dos días y se debe comenzar a hacer actividad ligera como caminata, o bicicleta estacionaria. El pulso cardíaco debe estar a máximo 70 y la duración del ejercicio debe ser de 15 minutos. El objetivo es incrementar la frecuencia cardíaca.

▲ 4- Etapa 3A

Esta etapa dura un día y se debe comenzar a aumentar la frecuencia del entrenamiento. En este momento se puede empezar a correr o trotar. El objetivo es incrementar la carga del entrenamiento gradualmente y ayudar a controlar síntomas de fatiga por el virus.

▲ 5- Etapa 3B

Esta etapa dura un día como mínimo y la duración del entrenamiento aumenta a 45 minutos. Se debe optar por una actividad más compleja que en la etapa anterior y el objetivo es ejercitar la coordinación y las habilidades.

▲ 6-Etapa 4

Esta etapa tiene una duración de 2 días como mínimo y la intensidad del entrenamiento se incrementa. Aquí ya se van a realizar las actividades de entrenamiento cotidianas y la duración será de una hora. El objetivo es restaurar la confianza y evaluar las habilidades. En la etapa 5 se debe regresar a las actividades normales previo a la enfermedad.

▲ 7-Otras recomendaciones

La intensidad y las actividades del entrenamiento deben ser realizadas acorde a la presencia de condiciones médicas pre existentes y al estado físico antes y después del covid. Si después de 30 días todavía no se puede hacer actividad física se debe ir a revisión médica con un cardiólogo o un internista.

▲