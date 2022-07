¿Qué son?

Las enfermedades inflamatorias son un grupo de afecciones que comparten una inflamación crónica sistémica causada por una alteración del sistema inmune: artritis, colitis ulcerosa, síndrome del intestino irritable, etcétera.

1- Mareos

Las enfermedades inflamatorias causan una sobrerreacción del cuerpo y que éste se ataque a si mismo. En la esclerosis múltiple el sistema inmune ataca a los nervios y esto produce mareos o desequilibrio.

2- Debilidad muscular

La miositis es una enfermedad inflamatoria en la que el sistema inmune ataca e inflama los músculos, lo que hace que se rompa la fibra muscular. Ocurre lentamente con frecuencia en el torso, los hombros y las caderas.

3- Diarrea

La enfermedad inflamatoria intestinal tiene dos tipos: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En ambas el sistema inmune ataca al colon y el intestino delgado. La diarrea es un síntoma, también las náuseas.

4- Dolor de espalda

La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria en la que el sistema inmune ataca a la columna vertebral, lo que causa dolor y rigidez en la espalda baja, especialmente en la mañana.

5- Sarpullido rojo o morado

Es un signo del lupus o del síndrome antifosfolipídico. Usualmente afecta a las piernas y brazos, sobre todo durante el frío.

