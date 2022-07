Un nuevo estudio, realizado por miembros de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, encontró que cambios en el estilo de vida, principalmente en la alimentación, podría ser útil para prevenir y disminuir los daños por enfermedades relacionadas con la edad en mujeres.

Los resultados de la investigación plantean que los carotenoides, principalmente la luteína y zeaxantina, serían la respuesta para prevenir daños, principalmente visuales.

(foto: unsplash)

Las mujeres tienen más esperanza de vida, pero más enfermedades

Que las mujeres vivan más, pero tengan más enfermedades, es lo que los expertos Billy R. Hammond y Liza Renzi-Hammond nombran como la “paradoja de la mortalidad-morbilidad” (muerte-enfermedad).

Los expertos, miembros de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, explican que la paradoja surge porque las mujeres, aunque tienen una esperanza de vida mayor en comparación de los hombres, también tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades debilitantes relacionadas a la edad, principalmente daños neurológicos y visuales.

De hecho, los investigadores detallan que las mujeres representan el 70% de los casos de degeneración macular por edad (referida como Alzheimer del ojo), y dos tercios de todos los problemas de demencia.

Sin embargo, en un reciente estudio publicado en la revista Neurociencia Nutricional, ambos (Hammond y Renzi) plantean que existe una forma de poder evitar ( o al menos retrasar) estos problemas: la alimentación.

(foto: unsplash)

La respuesta para tener salud y ser longeva: los carotenoides

El estudio plantea que la ingesta de pigmentos carotenoides, podrían ser de ayuda en problemas relacionados a la pérdida de la visión y la pérdida de capacidades cognitivas.

Esto podría deberse a que existe presencia de carotenoides en tejidos del ojo y el cerebro, que se ha visto que pueden mejorar y prevenir degeneración del sistema nervioso. Además, los carotenoides en el área de la retina, puede reducir problemas de discapacidad, molestias, problemas por la luz, y mejoraría el contraste y alcance visual.

Según la publicación, los principales carotenoides presentes, y que podrían ser útiles para ayudar a las mujeres, serían luteína (L) y zeaxantina (Z), concentrados principalmente en la mácula (la parte central de la retina), que funcionan como antioxidantes, y protegen las células del ojo.

La luteína y la zeaxantina, explica el Departamento de Agricultura y Servicios del Consumidor de Carolina del Norte, son capaces de evitar la formación de moléculas oxidativas y radicales libres, que el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, define como moléculas producto del metabolismo de las células, y que pueden ser dañinas.

Hammond y Renzi, además, encontraron que estos carotenoides también podrían tener efectos beneficiosos para mejorar la capacidad de resolución de problemas, la memoria, y la funcionalidad en general,

“Como potentes antioxidantes/agentes antiinflamatorios y “bloqueadores azules” dentro de la retina, los pigmentos previenen la pérdida que precede a enfermedades neurodegenerativas como degeneración macular relacionada con la edad y algunas formas de demencia", se describe en el estudio.

Si bien existen suplementos alimenticios para estos dos carotenoides, el estudio indica que es mejor consumirlos directamente de los alimentos en la dieta.

(foto: unsplash)

¿Qué alimentos se deben consumir para obtener carotenoides?

Los pigmentos carotenoides son definidos por un artículo de la Universidad de Sevilla, como “compuestos responsables de la coloración de gran número de alimentos vegetales y animales”.

El mismo artículo, de la Universidad de Sevilla, agrega que hay estudios que han demostrado que los carotenoides podrían tener propiedades antioxidantes que podrían ayudar a prevenir enfermedades como la aterosclerosis o el cáncer.

Si bien estos pueden ser ingeridos en forma de suplementos, se cree que lo ideal es obtenerlos directamente de los alimentos que consumimos.

El artículo de la Universidad de Sevilla, y un documento informativo del Departamento de Agricultura y Servicios del Consumidor de Carolina del Norte, detallan que la luteína y la zeaxantina (los dos carotenoides que pueden ser beneficios para prevenir daños oculares por la edad), pueden encontrarse en:

Frutos amarillos y naranjas , como mango, naranja, papaya, durazno, melón, ciruela pasa.

, como mango, naranja, papaya, durazno, melón, ciruela pasa. Vegetales y granos como: col rizada (kale), espinaca, lechuga romana, brócoli, espárragos, apio, col de Bruselas, semillas de trigo, acelgas, nabo verde.

como: col rizada (kale), espinaca, lechuga romana, brócoli, espárragos, apio, col de Bruselas, semillas de trigo, acelgas, nabo verde. Yema de huevo (contiene altas cantidades de luteína y zeaxantina).

(contiene altas cantidades de luteína y zeaxantina). Pimiento naranja (alto en zeaxantina).

(alto en zeaxantina). Maíz (contiene, igualmente, ambos carotenoides).



(Con información de: National Library of Medicine, Taylor & Francis, National Cancer Institute, Scielo, North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services Food and Drug Protection Division.)