La creciente popularidad de los kiwis enanos se debe a su apariencia única y delicioso sabor, además, el consumo regular de esta fruta rica en fibra previene el estreñimiento. Esta deliciosa baya es consumida en México gracias a que es importada desde Chile y Nueva Zelanda.

Esta fruta fue introducida en Nueva Zelanda a inicios del siglo pasado y es originaria de China, también es conocida como grosella espinosa china y pertenece al género Actinidia, que incluye alrededor de sesenta especies.

En lo que respecta a los kiwis enanos, quizá te has percatado que en fruterías y supermercados destacan no solamente por sus propiedades nutricionales si no por su tamaño y aspecto. Es necesario que los incluyas en tu próxima compra por los diversos beneficios para la salud y el medioambiente.

Importancia de la salud y los kiwis enanos

Cuando se habla de alimentación encontramos múltiples tendencias que, con mayor o menor acierto, prometen beneficios para la salud y el medioambiente.

En este aspecto, una cuestión bastante clara es que la diversidad de alimentos, incluyendo productos tradicionales y novedosos, es una buena estrategia para disfrutar alimentarnos de forma saludable.

Foto: Canva

En la variedad está el gusto y en este caso, la salud. Primer punto para los kiwis enanos. Los cuales son:

Antioxidantes potentes

Los beneficios de esta fruta radican en su alto contenido de antioxidantes, de vitamina C y componentes fenólicos y carotenoides que promueven la buena salud.

Estos antioxidantes pueden proteger al ADN de las células del cuerpo del daño oxidativo causado por los radicales libres. Reduciendo así el riesgo de procesos de inflamación y múltiples enfermedades, tales como:

Diabetes .

. Hipertensión .

. Obesidad .

. Problemas intestinales .

. Cáncer .

. Glucosa en sangre controlada

El kiwi y más los enanos tienen un índice glucémico bajo, lo que lo hace adecuado para personas con diabetes.

Investigaciones realizadas por nutricionistas especialistas sugieren que 100 gramos de kiwi equivalen a 5 gramos o una cucharadita de glucosa, de acuerdo con su efecto en los niveles de glucosa en sangre.

Foto: Canva

Saciedad efectuada y pérdida de peso

Puede ser un gran aliado en un régimen de control de peso. Una porción de 100 gramos de kiwi contiene únicamente 61 calorías y ofrece fibra soluble que promueve la saciedad, por lo tanto, reduce la sensación de hambre e ingesta de calorías.

Alimento para el embarazo

Es una fruta perfecta para una mujer embarazada debido a su alto contenido de ácido fólico, el cual ayuda a prevenir la aparición de defectos del tubo neural en los bebés, esencial para el crecimiento cerebral y cognitivo.

Otros nutrientes esenciales como las vitaminas C, E y K, junto con los flavonoides presentes en la fruta, también contribuyen a la salud y al desarrollo general del feto y la futura madre.

Foto: Canva

Mejora el sueño

Puede ser también una magnífica opción para la cena, ya que contiene flavonoides como quercetina, naringenina, rutina, catequina y epicatequina, los cuales modulan los receptores inductores del sueño.

Se considera un eficaz agente sedante de origen vegetal. Incluso, su cáscara es un ingrediente de somníferos naturales.

Los poderosos beneficios a la salud del kiwi enano incluyen también un mejor cuidado de la piel, promueven la salud cardiovascular, disminuyen el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer y degeneración macular.

Además, sus propiedades antimicrobianas protegen contra una variedad de patógenos y fortalecen el sistema inmunológico.

¿Cuáles son las ventajas del kiwi enano?

Los frutos de kiwi enano pertenecen mayoritariamente a la especie Actinidia arguta .

pertenecen mayoritariamente a la especie . Se distinguen por su pequeño tamaño , de 2 a 4 centímetros de largo por 2 a 2.5 de ancho y 6 a 14 gramos por fruto.

, de 2 a 4 centímetros de largo por 2 a 2.5 de ancho y 6 a 14 gramos por fruto. Pero lo más llamativo es su piel lisa, fina, suave y comestible, habitualmente de color verde .

. La pulpa , de color verde brillante , tiene un sabor similar al kiwi verde y a veces algo más dulce.

, de color verde , tiene un sabor similar al verde y a veces algo más dulce. Resistencia al frío, dado que tiene su origen en zonas del Ártico y Asia oriental.

al frío, dado que tiene su en zonas del Ártico y Asia oriental. Los frutos se recolectan entre agosto y octubre y su cultivo se ha extendido en Europa por diferentes regiones de Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Polonia, Alemania y España, donde se ha llegado a adaptar a zonas como Murcia y el noroeste peninsular.

se recolectan entre agosto y octubre y su se ha extendido en Europa por diferentes regiones de Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Polonia, Alemania y España, donde se ha llegado a adaptar a zonas como Murcia y el noroeste peninsular. No tiene la piel pilosa y el hecho de que, por su pequeño tamaño, puedan ser ingeridos de un solo bocado y sin pelar.

Todo esto los convierte en frutos muy atractivos, especialmente para los niños, ya que permite su transporte y consumo fácilmente fuera de casa. Además, el hecho de no generar desperdicios es un aspecto importante desde el punto de vista medioambiental.

Recordemos que la cáscara de las frutas, junto con otros desechos alimentarios, contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Foto: Canva

¿El kiwi más saludable?

La evidencia científica publicada en Molecules indica que los frutos de kiwi son una de las fuentes más ricas de vitamina C en nuestra dieta y los de la especie A. Fueron analizados los compuestos fenólicos y la capacidad antioxidante de distintos frutos de kiwi comercializados en los mercados.

En lo que respecta a los kiwis tradicionales, los de pulpa amarilla y los kiwiños mediante la metodología QUENCHER, se permite hacer una medida más completa de las propiedades antioxidantes evitando procesos de extracción largos, costosos y contaminantes.

Los frutos de mini kiwi mostraron un mayor contenido de compuestos fenólicos y una capacidad antioxidante global mayor a la de las demás variedades analizadas. Los experimentos in vitro realizados empleando células intestinales sanas apoyaron el potencial antioxidante de este alimento.

Por todo ello, los frutos de kiwi enano son una alternativa que encaja perfectamente dentro de una dieta saludable y sostenible, como es la dieta mediterránea, permitiendo su transporte y consumo como snack preferible a otros productos menos sanos y sin desperdicio.

Este fácil manejo lo hace especialmente interesante para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. El objetivo es incentivar y diversificar el consumo de frutas con el fin de conseguir un mejor estado de salud.

(Con información del centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)