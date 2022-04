Estos son los beneficios que otorga el consumo de búlgaros

Los búlgaros son un conjunto de bacterias que al ser fermentadas en leche o en alguna solución de agua y azúcar proveen grandes beneficios a la salud. Aquí te contamos cómo trabajan y cuál es su aportación al consumirlos.

Búlgaros de leche y de agua

Los búlgaros son un grupo de bacterias Gram positivas anaerobias facultativas, que logran convertir la lactosa y algunos otros monosacáridos en ácido láctico. Los búlgaros de leche visualmente lucen como granos de arroz cocidos.

A estas bacterias también se les conoce como kéfir, cuyo resultado de ser fermentados con leche protege al tubo digestivo, ya que produce bacterias probióticas que mantienen una buena salud digestiva dando al cuerpo vitaminas y minerales, afirma el U.S. Department of Agriculture.

De igual forma, consumir probióticos beneficia totalmente a la salud intestinal, así como al sistema inmune de acuerdo con la revista Probiotics and Antimicrobial Proteins.

Foto:Pexels

Búlgaros de agua

Los búlgaros de agua u hongos tibetanos, son el resultado de una mezcla de lactobacilos estreptococos y leuconostoc con levaduras que,a diferencia de los búlgaros de leche, lucen como pequeños cristales chiclosos que fermentan en cualquier solución de agua con azúcar, informa Enforma 180.

Al igual que su variante láctea, proveen una gran cantidad de probióticos que protegen al organismo, ofreciendo una opción para las personas que no consumen lácteos o prefieren una dieta vegana.

Beneficios de consumir búlgaros

La revista Elsevier afirma que estos poseen propiedades antibacterianas y antifúngicas.

Reducen el colesterol y el riesgo de hipertensión señala la revista Jornal Vascular Brasileiro.

Logra alimentar a las bacterias buenas que habitan en el colón y elimina la presencia de las bacterias malas de acuerdo con la revista Medicine.

De igual forma su consumo protege contra la acidez natural del estómago, así como prevenir todo tipo de infecciones estomacales, colitis y diarrea, informa el Gobierno de México.

Foto:Pexels

¿Cómo prepararlos?

Se necesita una cucharada de búlgaros de leche en un recipiente de vidrio, al cual se le añadirá un litro de leche, es importante que el recipiente tenga espacio suficiente para permitir el escape de gases provocado por la fermentación, se recomienda tapar este con una tela y exponerlo directamente a la luz.

Esta preparación debe reposar durante 12 horas, una vez pasado este periodo de tiempo, se puede probar la leche, su sabor y textura deben ser un poco ácido y babosa. Debes colarlos para colocarlos de nuevo en un recipiente y tomar el producto con fruta o en postres.

Foto:Pexels

En el caso de los búlgaros de agua deben ser añadidos a alguna bebida a base de agua azucarada y dejar fermentar, el resultado será una bebida carbonatada. Esta bebida no se recomienda en personas con diabetes ya que su alta carga de azúcar podría descontrolar la glucosa del paciente.

Consumir cualquiera de las dos alternativas aportará grandes beneficios para tu salud intestinal y un gran refuerzo para tu sistema inmune.

(Con información de la U.S. Department of Agriculture, Probiotics and Antimicrobial Proteins, revista Elsevier, Jornal Vascular Brasileiro, revista Medicine, el Gobierno de México, En forma 180).