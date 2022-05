¿El sushi engorda? Mitos y realidades

El sushi es un plato que ha adquirido mucha fama durante los últimos años, su elaboración, los ingredientes y la presentación hacen de él un platillo al cual nadie se puede resistir. Por ello, mucha gente se pregunta acerca de su contenido nutricional y sobre todo si el sushi engorda.

Valores nutricionales del sushi

Desde el punto de vista nutricional y de acuerdo a información proporcionada por la revista Nutrition Research, el sushi es un platillo bastante energético, ya que aporta una gran cantidad de carbohidratos provenientes del arroz, así como azúcares y grasas saludables, las cuales participan en la regulación de la presión arterial.

De igual forma, este alimento lleva en su preparación frutas, hortalizas y vegetales, encargados de proporcionar fibra, minerales y vitaminas. El sushi también brinda una gran cantidad de proteínas con alto valor biológico responsables de generar una buena digestión y absorción de los nutrientes.

(Foto: Unsplash)

Por otra parte, el pescado que contiene el sushi es una gran fuente de ácidos grasos de la familia Omega 3. Estos nutrientes contribuyen al control de los mecanismos de inflamación.

¿El sushi engorda?

Ahora que conocemos todos los valores nutrimentales de este platillo, podemos pasar a la parte que en verdad nos interesa, ¿el sushi engorda o no?

Lo cierto es que ningún platillo que se incluya en una dieta puede afectar por sí misma el estado de la composición corporal. El hecho de adelgazar o engordar responde a una serie de hábitos mantenidos durante un periodo de tiempo, no al consumo de un comestible en cuestión.

El sushi se puede incluir en la dieta de manera regular y aun así perder peso, pero también puede que su presencia incremente el riesgo de exceder el número recomendado de calorías diarias.

Por otra parte, el sushi lleva azúcar la mayor parte de las veces. Este ingrediente puede afectar el metabolismo, reduciendo la eficiencia en la utilización de los sustratos energéticos y dificultando la movilización y la oxidación de las grasas.

Conclusión: No es posible afirmar que el sushi por sí solo engorde. Siempre y cuando se incluya en una dieta equilibrada y variada, no debería de producir cambios en el organismo, sin embargo, hay que tener presente que no todos los platillos de sushi son iguales.

(Con información de Mejor con Salud, BBC)