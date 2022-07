Para prevenir aumentos en la presión arterial, los médicos y especialistas de salud han recomendado reducir el consumo de sal. Sin embargo, un nuevo estudio publicado por la Sociedad Europea de Cardiología ha encontrado que el potasio, otro mineral, sería útil para ayudar a bajar la presión y prevenir enfermedades cardíacas.

(foto: freepik)

El potasio en la dieta podría ayudar con la salud cardiovascular

Un estudio publicado en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología, European Heat Journal, indica que una dieta alta en potasio podría ayudar a reducir niveles de presión sanguínea y disminuir riesgos de enfermedades cardiovasculares, principalmente en mujeres.

Para llegar a dicha conclusión, se contó con la participación de casi 25,000 personas que se encontraban en el grupo de investigación del estudio EPIC-Norfolk, de los cuales eran 11,267 hombres y 13,696 mujeres.

A estos participantes se les realizó una toma de presión arterial, un estudio de su salud general (para analizar si padecían de alguna enfermedad particular), así como un análisis de orina para estimar la cantidad de sodio y potasio que podrían excretar en un período de 24 horas.

Después de evaluar y comparar las cifras encontradas, los investigadores se dieron cuenta de que un mayor consumo de potasio estaba asociado a una baja en la presión arterial, principalmente en las mujeres, que mostraron cambios y reducciones mucho más significativas en comparación a los hombres.

Además, se vio que el potasio también podría ser útil para contrarrestar el sodio y sus efectos, ya que en las mujeres que consumían mucho de este último mineral, se vieron mucho más beneficiadas si aumentaban la cantidad de potasio que ingerían.

De esta manera, los expertos sugieren que las dietas con más potasio podrían ayudar a reducir los niveles de presión arterial y, a su vez, disminuir las probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares que pudieran causar la muerte.

¿Qué es y para qué sirve el potasio?

Como indica Medical News Today, el potasio es un mineral, también considerado un electrolito, que tiene muchas funciones en el organismo.

El potasio sirve, entre otras cosas, para:

Regular los niveles de líquido y sangre en el cuerpo.

Tener un buen funcionamiento de los nervios y la transmisión de señales.

La contracción de los músculos.

Correcto funcionamiento de los riñones.

El control del ritmo cardíaco.

Gracias a los avances en investigaciones, se ha encontrado que una dieta rica en potasio podría ser útil para contrarrestar algunos de los impactos negativos que tiene el sodio en el organismo, principalmente en la presión arterial, que puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, informa Medline plus.

Si no consumimos suficiente potasio, indica la Oficina de Suplementos Alimenticios de los Institutos Nacionales de Salud (Estados Unidos), podríamos padecer de problemas como:

Aumento de presión arterial.

Aumento de probabilidades de tener piedras en los riñones.

Reducción en el calcio de los huesos.

Aumento de azúcar en la sangre.

(foto: unsplash)

¿Qué alimentos aportan potasio?

La Oficina de Suplementos Alimenticios de los Institutos Nacionales de Salud, reporta que el potasio puede ser encontrado en muchos alimentos, que además son muy conocidos.

Medical News Today indica que muchas frutas, como el plátano o el aguacate, son buenas fuentes de potasio, pero en realidad podemos encontrarlos en muchos otros productos.

Algunos de los alimentos conocidos por aportar potasio son:

Plátanos

Camote (o patata dulce)

Frutos secos, como duraznos, ciruelas y pasas

Lentejas, frijoles (principalmente frijoles rojos) y guisantes

Aguacates

Jugo de naranja

Nueces y soja

Leche y yogurt

Carnes, aves, pescado y mariscos

Calabaza, papas, espinacas, tomates y brócoli

(Con información de: European Heart Journal, European Sociecity of Cardiology, Medical News Today, Medline Plus, National Institutes of Health Office of Dietary Supplements.)