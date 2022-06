¿Te encanta el café? Tenemos buenas noticias para ti, pues un nuevo estudio revela el beneficio a tus riñones de tomar un café al día.

De acuerdo con un artículo de The New York Times, se ha vinculado el consumo de café con una reducción en el riesgo de padecimientos como Parkinson, cardiopatías, diabetes tipo 2, cálculos biliares, depresión, suicidios, cirrosis, cáncer de hígado, melanoma y cáncer de próstata.

Ahora, un nuevo estudio señala que consumir al menos un café al día puede reducir el riesgo de lesión renal aguda en comparación con aquellos que no consumen café.

Beneficio a tus riñones por un café al día

El estudio, llevado a cabo por investigadores de John Hopkins Medicine, fue publicado en la revista Kidney International Reports, y demostró que, en concreto, aquellos que bebían cualquier cantidad de café todos los días, tenían un riesgo 15% menor de lesión renal aguda.

(Foto: Pexels)

Sin embargo, se vio una reducción mayor, de 22 a 23%, en el grupo que bebía de dos a tres tazas al día.

Los investigadores puntualizan que ya se sabía que beber café con regularidad está asociado con la prevención de enfermedades crónicas y degenerativas y ahora se puede agregar una posible reducción en el riesgo de lesión renal aguda.

Al ajustar comorbilidades adicionales, como la presión arterial, el índice de masa corporal, el estado de la diabetes, el uso de medicamentos antihipertensivos y la función renal, se vio que las personas que bebían café aún tenían un riesgo 11% menor de desarrollar lesión renal aguda en comparación con quienes no lo hacían.

¿A qué se debe este beneficio del café?

De acuerdo con los investigadores, una posible razón del impacto positivo del café en el riesgo de lesión renal aguda puede ser que los compuestos biológicamente activos combinados con la cafeína o simplemente la cafeína mejoran la perfusión y la utilización de oxígeno dentro de los riñones.

(Foto: Pexels)

“La buena función renal y la tolerancia a la lesión renal aguda dependen de un suministro constante de sangre y oxígeno”, detallan los expertos.

Otros beneficios del café



Numerosos estudios realizados en todo el mundo han asociado el consumo diario de café con una reducción en las tasas de mortalidad.

En un estudio de más de 200,000 participantes al que se les dio seguimiento durante 30 años, las personas que bebieron de tres a cinco tazas de café al día, con o sin cafeína, fueron un 15% menos propensas a morir prematuramente por cualquier causa, por encima de la gente que evitó el café, según reporta The New York Times.

Por su parte, un equipo de investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, indica que para la mayoría de la gente que bebe café con moderación “puede ser parte de un estilo de vida saludable”.

Sin embargo, hay que tener algunas precauciones, pues el café también puede tener algunos efectos negativos. El más común es la alteración del sueño, aunque todo dependerá de la forma en que cada uno metaboliza el café, pues algunos pueden dormir profundamente aún después de beber café y otros tienen problemas para descansar.

(Foto: Pexels)

Los añadidos como la crema y los jarabes dulces, pueden revertir los beneficios a la salud del café, pues convierten a esta bebida libre de calorías, en una que prácticamente es un postre.

“Todas las cosas que la gente le pone al café pueden dar como resultado una comida chatarra con hasta 500 o 600 calorías”, indica Walter C. Willet, profesor de nutrición y epidemiología de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

¿Y qué hay del café descafeinado?

The New York Times señala que no carece por completo de beneficios. Contiene polipenoles que cuentan con propiedades antiinflamatorias que pueden reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y cáncer.

Ya lo sabes, una taza de café al día sin azúcar y otros agregados dañinos, puede ser la clave para una vida más saludable, así que no tengas miedo de disfrutarlo.

(Con información de Infosalus, The New York Times)