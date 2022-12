Vinculan el aspartamo, edulcorante de alimentos "light", a cuadros fuertes de ansiedad 

¿El azúcar te pone hiperactivo?, no exactamente pero sí te puede poner ansioso, de acuerdo con un nuevo estudio en el que se relaciona un edulcorante popular con un comportamiento ansioso.

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Florida en Estados Unidos relacionaron el aspartamo, un edulcorante presente en casi 5 mil bebidas y alimentos “light”, con un comportamiento similar a la ansiedad en ratones.

No solo produjeron ansiedad en los ratones que consumieron aspartamo, sino que los efectospsicológicos se extendieron hasta dos generaciones a partir de los animales expuestos al producto. El estudio se publicó en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences.

El coautor del estudio Pradeep Bhide mencionó la importancia de tales hallazgos al decir que lo que demuestra el estudio es la necesidad de mirar atrás a los factores ambientales que desarrollan tal comportamiento, pues como se demostró, es una situación que puede preceder varias generaciones.

El aspartamo fue aprobado en 1981 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por su siglas en inglés). Cuando una persona consume el edulcorante, este se convierte en ácido aspártico, fenilalanina y metanol, sustancias que tienen potentes efectos sobre el sistema nervioso central.

El estudio consistió en administrar agua con aspartamo en una dosis aproximada del 15% de la ingesta humana diaria a los ratones. La dosis equivalía a entre seis y ocho latas de refresco light diario, la dosis se mantuvo por 12 semanas durante 4 años.

Lo que se observó fue un comportamiento ansioso aumentado en los ratones, no solo en los que consumieron aspartamo sino en su descendencia. “Fue un rasgo de ansiedad tan marcado. Fue completamente inesperado”, dijeron los investigadores.

A los ratones se les administró diazepam, un medicamento utilizado para tratar el trastorno de ansiedad en humanos y entonces los animales dejaron de mostrar comportamientos similares a la ansiedad. Los investigadores ahora se plantean estudiar cómo fecta el aspartamo a la memoria.

(Con información de Infosalus)