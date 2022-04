Tal vez no conozcas lo que es la dieta flexitariana o no te suena familiar ese nombre. Sin embargo, esta dieta fue nombrada la tercera mejor dieta de 2021 por el US News & World Report.

Para esto se consultó con expertos sobre 40 regímenes alimenticios para averiguar cuáles eran los mejores basados en los siguientes aspectos: seguridad, efectividad a la hora de bajar de peso y su protección contra distintas enfermedades.

Hoy te explicamos qué es la dieta flexitariana, cuáles son sus recomendaciones y beneficios.

(Foto: Pexels)

Dieta flexitariana: ¿cómo ser más saludable sin dejar de comer carne?

La dieta flexitariana es un patrón alimenticio que fomenta la alimentación basada en vegetales y que permite al mismo tiempo la ingesta de carne y otros productos de origen animal con moderación.

Por esta razón es mucho más saludable que una dieta omnívora pero no tan estricta como una dieta vegetariana o vegana. Por ello, la dieta flexitariana es la opción ideal para las personas que buscan llevar una alimentación más saludable y basada en plantas pero que tampoco buscan eliminar por completo los productos animales.

La dieta flexitariana fue creada por la dietista Dawn Jackson Blatner para ayudar a las personas a aprovechar los beneficios de la alimentación vegetariana sin dejar de disfrutar de los productos animales con moderación.

(Foto: Pexels)

¿Cómo ser flexitariano?

La dieta flexitariana no tiene reglas claras ni números recomendados de calorías y macronutrientes. Se trata de aumentar el consumo de vegetales y consumir alimentos de origen animal con moderación.

Estas son las recomendaciones que da la dieta flexitariana:

Comer principalmente frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Priorizar las proteínas de origen vegetal en lugar de las de origen animal.

Ser flexible e incorporar la carne y los productos animales de vez en cuando.

Comer alimentos menos procesados y más naturales.

Limitar el azúcar añadido y los dulces.

Como su nombre lo indica, esta dieta es bastante flexible, por lo que no hay una lista de productos específicos que se necesiten consumir o restringir para considerarse flexitariano y eso la hace una de las dietas más populares entre las personas que buscan comer saludable.

En general, el objetivo es comer más alimentos vegetales nutritivos y menos carne.

¿Cuáles son los beneficios de la dieta flexitariana?

La creadora de esta dieta la definió como una dieta en la que se puede ser vegetariano la mayoría del tiempo y de vez en cuando disfrutar una hamburguesa o corte de carne. Blatner dice que para cosechar los beneficios de ser vegetariano no se tiene que eliminar por completo la carne.

Por lo tanto, la dieta flexitariana otorga los siguientes beneficios a la salud:

Pérdida de peso

Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Reduce el riesgo de diabetes

Reduce el riesgo de cáncer

Prolonga la vida

Con información de: Healthline