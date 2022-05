Un diagnóstico de diabetes no necesariamente significa que debes renunciar a los postres y los dulces, eso sí, debes tener más cuidado cuando elijas la delicia que vas a degustar a fin de no incrementar tus niveles de azúcar en la sangre.

Lara Rondinelli-Hamilton, autora del libro de cocina de la Asociación Americana de Diabetes Calendario saludable: Cocina para diabéticos, da algunos consejos para saborear alimentos dulces y saludables al mismo tiempo que se cuida la salud. Te platicamos cómo disfrutar postres en una dieta para personas con diabetes.

(Foto: Pexels)

¿Diabetes? Consejos para hacer postres saludables y comer sin culpa

1. Cambia los carbohidratos por el postre

No se trata solo de controlar la cantidad de azúcar que se consume sino que también se deben vigilar los carbohidratos, que al final terminan convirtiéndose en glucosa sanguínea. Entonces, si quieres comer un pequeño postre, lo mejor es que omitas las verduras con almidón, por ejemplo. Sin embargo esto no se debe hacer siempre, solo en ocasiones especiales, ya que los postres y dulces no tienen el valor nutricional que otros alimentos.

2. Come porciones pequeñas

Aunado al punto anterior, otra cosa importante a considerar es vigilar la cantidad de postre o dulce que vas a consumir. Esto es especialmente difícil porque el azúcar desata reacciones en tu cerebro que te hacen desear más. Por eso, debes resistir las ganas o comprar postres pequeños o que estén empaquetados individualmente y si crees que de plano no vas a poder resistir, lo mejor es no comerlos.

3. Cocina tu mismo

A menos de que toda la información nutrimental se muestre en el menú, nunca puedes estar seguro de lo que estás comiendo cuando vas a un restaurante. En cambio, cuando lo preparas tú mismo, sabes exactamente lo que vas a consumir. Recuerda usar ingredientes saludables y amigables con la diabetes.

(Foto: Pexels)

4. Siempre incluye fruta en tus postres

Haz que la fruta forme parte de tu menú de postres en la medida de lo posible, tanto si es el propio postre como si forma parte de una receta. Es verdad que la fruta tiene un alto contenido de carbohidratos pero también está repleta de vitaminas, minerales y fibra, que la hace un postre excelente.

Con información de: WebMD