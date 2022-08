Mucha gente cree que los cacahuates deben ser pelados e ingeridos con mucha sal, pero de acuerdo con expertos, comérselos sin quitarles el envoltorio no es malo… de hecho puede llegar a ser bueno. ¿Se puede consumir la cáscara de cacahuate? ¿Qué beneficios tiene?

La próxima vez que consumas cacahuates no les pongas sal y cómelos con todo y cáscara. Esta es la razón.

Cáscara de cacahuate: ¿Por qué sí debería ser consumida?

Un artículo publicado en el Journal of Food Science and Technology menciona que la cáscara de cacahuate contiene antioxidantes que son muy potentes y se ha visto que cuando estos alimentos duros y redonditos son consumidos con su piel, duplican su capacidad antioxidante.

The Peanut Institute de Estados Unidos informa que, además de tener antioxidantes naturales, la cáscara de cacahuate tiene un alto contenido de fibra dietética y si se les agrega a los alimentos puede aumentar su contenido nutritivo.

“La cáscara de cacahuate tiene los niveles más elevados de antioxidantes en comparación con otras partes del maní, y el cacahuate tostado con piel posee una mayor capacidad antioxidante que los arándanos”, destaca el instituto.

Esta asociación detalla que las pieles de los cacahuates también poseen altas cantidades de fibra, lo que promueve el control del peso y la saciedad.

¿Cuáles son los beneficios de comer cacahuates?

Es importante saber que comer cacahuates tiene beneficios para la salud. The Peanut Institute de Estados Unidos señala que 5 de ellos son:

Mejora en la ingesta de nutrientes

Menor Índice de Masa Corporal

Menor riesgo de diabetes

Menor riesgo de enfermedades del corazón en los diabéticos

Hervirlos también sirve

Si no te convence mucho la idea de comer la cáscara de cacahuate, la investigación en el Journal of Food Science and Technology señala que otra opción es hervirlos.

“Se ha encontrado que los cacahuetes hervidos tienen un incremento de 2 y 4 veces en el contenido de los antioxidantes biocanina A y genisteína”, apuntan los autores.