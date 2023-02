Una nueva investigación realizada por un equipo de científicos chinos, ha descubierto factores que podrían ayudar a reducir los riesgos de tener una infección por virus de papiloma humano (VPH), e incluso los alimentos que pueden protegerte contra esta infección.

El virus de papiloma humano, frecuentemente conocido por su abreviatura VPH, en realidad es un término utilizado para englobar a una gran cantidad de virus que, una vez transmitidos (por contacto sexual o contacto íntimo de piel a piel), pueden producir una infección caracterizada por la aparición de verrugas.

Sin embargo, la infección por virus de papiloma humano (o VPH), no solo causa verrugas, también es una de las causas más frecuentes de cáncer cervicouterino en mujeres, ya que existen algunos tipos de esta familia de virus (llamados serotipos), que son responsables de causar no solo una infección, sino también cáncer.

De hecho, según explica un artículo de la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aproximadamente el 99% de los casos de cáncer cervicouterino, son causados por una infección persistente por VPH, por lo que resulta sumamente importante evitar esta infección.

El ejercicio y la alimentación: protectores contra VPH

Un estudio realizado por científicos chinos y publicado en la revista Frontiers in Oncology, en la Sección de Gynecological Oncology, ha demostrado que para prevenir la infección por VPH, la actividad física y una dieta balanceada podrían ser altamente efectivos, y contribuir a reducir los riesgos de esta infección.

Según los autores de la investigación, que contó con la participación de 495 mujeres, de entre 18 y 59 años, se encontró que los dos factores de estilo de vida antes mencionados, podrían estar directamente asociados con la infección por VPH, y esta asociación era relativamente proporcional, ya que:

Entre menos actividad física y peor balance en la dieta, más riesgo de infección por VPH .

. A más actividad física y mejor balance en la alimentación, menor riesgo de infección por VPH.

En el caso de la actividad física, se observó que aquellas mujeres que realizaban más de 300 minutos de ejercicio moderado, o más de 150 minutos de ejercicio intenso a la semana, tenían menos riesgo de infección por virus de papiloma humano, que aquellas que realizaban poca o nula actividad física semanal.

Hay alimentos que parecen ser ideales para proteger de la infección

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación, consistió en que el tipo de dieta que las mujeres tenían sí podría ser un factor de peso importante a la hora de prevenir las infecciones por VPH.

Por un lado, los investigadores se percataron de que las mujeres que tenían una dieta más balanceada y diversa, en la que se incluían diferentes tipos y grupos de alimentos, tenían menor riesgo de infectarse por el virus, en comparación a quienes tenían una dieta menos diversa.

Además, se dieron cuenta de que podían existir más beneficios contra el VPH si se reducía la ingesta de grasas y azúcares, pero se incrementaba la ingesta de frutas y vegetales, en particular de las que tuvieran dos compuestos:

Licopeno.

Vitamina A.

Los autores del estudio indicaron que la ingesta de licopeno y vitamina A, podría ayudar a estimular el sistema inmunológico para luchar y proteger al organismo contra el virus, lo que, informan, podría ser una hipótesis para explicar la reducción en los riesgos de la infección por VPH.

Pero, ¿qué alimentos se deben comer?

El estudio de investigación concluyó que una dieta balanceada, así como la inclusión de licopeno y vitamina A resultan altamente útiles para reducir los riesgos de tener una infección por VPH, sin embargo, ¿dónde se pueden encontrar?

Por un lado, la Vitamina A suele ser agregada a varios alimentos de consumo diario (como la leche o el cereal), pero puede encontrarse de forma natural en muchos alimentos, como lo pueden ser:

Salmón.

Hortalizas de hojas verdes (como espinacas).

Verduras de color verde, anaranjado o amarillas (zanahorias, brócoli).

Algunas frutas, como el melón, los mangos y los duraznos.

Huevos.

El licopeno, por otro lado, no es una vitamina, sino un pigmento natural que se encuentra en vegetales, y que es responsable del color rojizo de algunas frutas y verduras rojas, como:

Tomate (el que más contiene).

Pimiento rojo.

Rábano.

Toronja.

Papaya

Sandía

Granada

Col roja.

(Con información de: Frontiers in Oncology, National Institutes of Health Office of Dietary Supplements, Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, Medline Plus, Organización Mundial de la Salud.)