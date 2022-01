¿Será que cada año tenemos el mismo propósito de bajar de peso porque las dietas que nos proponemos no siempre son lo que esperábamos? Es algo factible dado que hay cientos de planes de dietas en internet que en la teoría parecen prometedores pero en la práctica son difíciles de mantener. Por eso, con el inicio de un nuevo año y porque seguramente tú también te hiciste ese propósito, hoy te explicamos cuál es la mejor dieta para bajar de peso este 2022.

Todos hemos seguido una dieta pero pocos han sabido mantenerla, las razones son distintas y no todas son culpa tuya. Hay veces que es caro mantener ese estilo de vida y hay otras veces que simplemente no podríamos ser más infelices con lo que comemos, pero no tiene que ser así, la clave está en encontrar la mejor dieta. ¿Y cuál es esa? No la que funcionó para tu actriz o cantante favorita, sino la que funcione para ti, así que quédate para descubrir cómo elegir la dieta que mejor se adecúe a tus necesidades.

¿Cuál es la mejor dieta para perder peso este 2022?

Vamos a revisar algunas de las dietas más populares últimamente como la dieta Keto, el ayuno intermitente, el reto de 30 días y la dieta mediterránea. Lo primero que tienes que saber es que antes de considerar hacer cualquier dieta tienes es que su éxito va a depender principalmente de dos cosas: la primera es cuáles son tus gustos alimenticios y qué estilo de vida llevas; el segundo factor reside en la cantidad de calorías que consumas y quemes.

Del primer factor es importante notar que para que un nuevo hábito, no solo una dieta, funcione debes conocerte a ti mismo y saber qué cosas te gustan y con cuáles te sientes cómodo, así que si vas a empezar una dieta debe ser una que sepas que vas a poder mantener. De nada sirve hacer una dieta si en un par de meses vas a renunciar a ella y volverás a tus viejos hábitos alimenticios.

Sobre el segundo factor se debe estar consciente que bajar de peso solo funcionará si reduces las calorías y quemas más de las que ingieres. Cada vez que se reducen las calorías en la alimentación, es seguro que va a haber una disminución del peso corporal.

1. Ayuno intermitente

Esta dieta requiere que las personas solo coman en horas específicas o que reduzcan drásticamente la cantidad de calorías en día específicos. Uno de los beneficios del ayuno intermitente es que no prohíbe grupos de comida o alimentos sino que dicta en qué momentos dejar de comer. Esta dieta puede ser la mejor opción para aquellas persona que no quieren seguir recetas y listas de alimentos, además está comprobado que los resultados del ayuno intermitente son tan buenos como los de otras dietas.

2. Dieta mediterránea

Esta dieta es la que mejor evidencia y respaldo científico tiene, aunque su objetivo principal no es la pérdida de peso sino el mantenimiento de un peso saludable que ayude a prevenir distintas enfermedades y potenciar la salud de los individuos. La dieta mediterránea esta basada en un alto consumo de vegetales, frutas, granos enteros, nueces y grasas no saturadas como el aceite de oliva. Es una dieta muy sana pero no es la opción si lo que buscas es bajar de peso inmediatamente.

3. Dieta Keto o cetogénica

Es una de las dietas más populares del momento pero no es nueva, de hecho antes era conocida bajo el nombre de Atkins o la dieta South Beach. En ésta se restringe en gran medida el consumo de carbohidratos y se aumenta el consumo de proteínas y grasas con el objetivo de alcanzar un estado de cetosis en el que se quema grasa para producir energía en vez de la quema de carbohidratos. La dieta cetogénica es pesada y difícil de aguantar, en los primeros días las personas pueden sentirse nubladas, aletargadas y con dolores de cabeza y es que al remover grupos de alimentos como los carbohidratos, estamos quitando nutrientes esenciales como la fibra.

El consumo excesivo de grasa tampoco es benéfico para la salud puesto que las principales enfermedades cardíacas o la diabetes se derivan de la ingesta desmesurada de grasas. Aunque es una dieta efectiva para bajar de peso, no es la más saludable y a la larga puede traer consecuencias a la salud.

4. El reto de los 30 días

Esta es una dieta en la que las personas tiene que eliminar el consumo de azúcares, granos, legumbres y productos lácteos durante un mes. Carloline Susie, dietista y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietas de Estados Unidos, condena esta dieta porque fue creada por personas sin conocimiento en el campo de la nutrición, además de que es extremadamente restrictiva y prohíbe grupos enteros de alimentos nutritivos. También menciona que una alerta roja del reto de los 30 días es que demoniza alimentos sin evidencia médica alguna. Sin embargo, esta dieta sí causará desinflamación y reducción de peso corporal dependiendo de cuántas calorías ingieras, después de los 30 días se pueden reintroducir alimentos, así que es una opción para quienes busquen bajar de peso rápidamente aunque eso signifique dejar de comer mucha variedad de alimentos.

5. La dieta que mantienes es la mejor

Algunas dietas como la cetogénica o la de los 30 días son muy difíciles de mantener por lo restrictivas que son y aunque se logre el propósito de perder peso, una vez que se relajen las medidas, lo más probable es que el peso vuelva a subir. Susie recomienda seguir la dieta que ella mantiene y que le ha funcionado bien:

Un desayuno de yogur griego reducido en azúcar acompañado de nueces

De almuerzo, un sandwich hecho con pan de granos enteros, con vegetales como guarnición

Un snack en la tarde que puede ser una pieza de fruta y una pedazo de queso

En la cena se va a procurar organizar el plato así: la mitad será frutas y vegetales, un cuarto de carne magra y un cuarto de carbohidratos complejos

La clave está en no prohibir ni demonizar alimentos y consumir lo que se quiera siempre y cuando sean en porciones reducidas o que no provoque un descarrilamiento total hacia los viejos hábitos alimenticios.

