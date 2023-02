Nutrición y dietas ¿Una manzana al día? Controlar la hipertensión, prevenir la diabetes y adelgazar

Esta fruta es una de las más benéficas para el organismo gracias a sus numerosas propiedades y se puede encontrar todo el año.

ULISES GUTIÉRREZ | Feb 22, 2023 Tiempo de lectura: 5 mins. Información verificada