La avena es un alimento muy popular, sin embargo, también existen muchos mitos sobre su consumo, como que puede aumentar de peso o hasta causar estreñimiento ¿es cierto? A continuación te decimos cómo se transforma tu cuerpo al comer avena diario.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la avena es un tipo de grano de cereal.

El consumo frecuente de este alimento puede tener muchos beneficios, pero es necesario hacerlo de la forma correcta. Toma nota.

¿Cómo se transforma tu cuerpo al comer avena diario?

La avena es muy fácil de consumir y es que podemos prepararla de distintas formas. Ya sea con leche, con yogurt y frutas, en un licuado o hasta como base de hot cakes o galletas, este alimento proporciona muchos beneficios, como:

(Foto: Pixabay)

1. Salud del corazón

MedlinePlus señala que la avena contiene fibra y consumir una dieta rica en fibra, como 3.6 gramos de avena al día, reduce el riesgo de enfermedad cardíaca.

Según una publicación de Harvard TH Chan School of Public Health, la avena en hojuelas contiene una serie de químicos vegetales llamados compuestos fenólicos y fitoestrógenos que actúan como antioxidantes y contribuyen a disminuir los efectos de la inflamación crónica, asociada a enfermedades cardiovasculares.

2. Control del colesterol alto

Comer avena diario, salvado de avena y otras fibras solubles puede reducir el colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad (LDL o "malo") cuando se consume como parte de una dieta baja en grasas saturadas.

Mayo Clinic señala que la avena contiene fibra soluble, que puede reducir la absorción del colesterol en el torrente sanguíneo. La fibra soluble también se encuentra en alimentos como los frijoles, coles de Bruselas, manzanas y peras.

“De 5 a 10 gramos o más de fibra soluble al día disminuyen el colesterol LDL. Una porción de un cereal de desayuno con avena o salvado de avena proporciona de 3 a 4 gramos de fibra. Si agregas fruta, como un plátano o bayas, obtendrás aún más fibra”, detallan.

3. Menos riesgo de diabetes

Una dieta rica en cereales integrales, como avena y salvado de avena, podría ayudar a prevenir la diabetes. También podría ayudar a mejorar el control del azúcar en sangre y reducir los niveles de colesterol en personas con diabetes.

(Foto: Pixabay)

4. Menos riesgo de cáncer de estómago

Otro de los beneficios del consumo de la avena es que es uno de los mejores alimentos ricos en fibra, lo que parece reducir el riesgo de cáncer de estómago, según la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos.

5. Sensación de saciedad

Una investigación del Journal of the American College of Nutrition señala que comer avena diario reduce el apetito y aumenta la saciedad, lo que facilita que te sientas lleno por más tiempo y no sientas antojo por alimentos poco saludables como frituras.

6. Aumento de energía

De acuerdo a una revisión publicada en el Journal of Food Science and Technology los lípidos contenidos en la avena son una excelente fuente de energía y ácidos grasos insaturados, lo que le da un extra de fuerza a tu cuerpo para hacer tus actividades diarias.

7. La pueden consumir celíacos

El portal Mejor con Salud señala que una de las características de la avena es que casi no contiene gluten si se consume en su presentación natural, aunque sí avenina. Por lo tanto, es apta para la mayoría de las personas intolerantes a este componente.

La recomendación es consumir cantidades moderadas de avena si no se ha tenido ningún síntoma durante al menos 6 meses.

(Foto: Pixabay)

¿Cómo comer la avena?

Expertos de MedlinePlus destacan que la avena puede causar gases e hinchazón. Para minimizar estos efectos secundarios, se debe comenzar con una dosis baja y aumentar lentamente hasta la cantidad deseada.

El cuerpo se acostumbrará al salvado de avena y es probable que los efectos secundarios desaparezcan.

La avena se puede probar como cereal con un poco de leche vegetal y algunas frutas. También se puede incorporar como un ingrediente adicional en los batidos.

Obtener todos los beneficios de comer avena diario requiere otros cambios en la dieta y el estilo de vida. Uno de los cambios más beneficiosos consiste en limitar las grasas saturadas y trans que comes, así como hacer ejercicio todos los días.

(Con información de MedlinePlus, Mejor con Salud y Mayo Clinic)