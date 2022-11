Aunque los gases o flatulencias son un proceso que es considerado normal, se sabe que podrían llegar a ser molestos o incómodos, por lo que a continuación te contamos sobre 3 plantas que pueden ayudarte a eliminar gases intestinales.

Los gases: un proceso bastante normal

Tener gas en el sistema digestivo, explica Mayo Clinic, es algo bastante normal, que incluso forma parte natural del proceso de alimentarnos: tanto al comer, como al digerir los alimentos.

Los gases pueden ingresar o formarse dentro de los intestinos, principalmente del grueso (llamado colón), y su origen puede estar en:

Tragar aire , lo que es completamente normal al comer o tomar líquidos, principalmente si se hace muy rápido, si consumimos gaseosas o si mascamos chicles.

, lo que es completamente normal al comer o tomar líquidos, principalmente si se hace muy rápido, si consumimos gaseosas o si mascamos chicles. Bacterias en el intestino, es decir, por la flora intestinal, que producen los gases una vez que contribuyen a descomponer los carbohidratos (azúcares, almidones y fibra) que previamente no pudieron digerirse.

Estos gases pueden ser expulsados por los eructos, principalmente si fueron tragados, pero en otros casos tendrán que salir del tracto digestivo por medio de lo que llamamos flatulencias; y si no logran hacerlo, podrían generar dolores o incomodidades abdominales.

Las hierbas que ayudan a quitar gases

Los gases por sí solos pueden llegar a ser muy molestos, más aún si llegan a formarse muchos, o si su expulsión se vuelve difícil o ineficiente.

Afortunadamente, es posible evitar que los gases se produzcan en grandes cantidades y ahorrarnos incomodidades como dolores o inflamación abdominal, y esto puede lograrse con algo tan sencillo como cambios en nuestra alimentación.

Sin embargo, eso no es todo, pues existen 3 hierbas que son muy útiles para evitar la formación excesiva de gases intestinales, reduciendo la cantidad de flatulencias que podrían presentarse, y aquí te contamos sobre ellas:

Tomillo : su composición de flavonoides, ácidos fenólicos, linalol, terpinol, gerianol, timol y carvacrol, la vuelven una hierba idónea para combatir conflictos gastrointestinales, principalmente la formación de gases; sin embargo, se considera que también puede mejorar la digestión, eliminar parásitos y revertir la falta de apetito.

: su composición de flavonoides, ácidos fenólicos, linalol, terpinol, gerianol, timol y carvacrol, la vuelven una hierba idónea para combatir conflictos gastrointestinales, principalmente la formación de gases; sin embargo, se considera que también puede mejorar la digestión, eliminar parásitos y revertir la falta de apetito. Albahaca : se trata de una de las hierbas medicinales más populares, y es que es muy reconocida por sus múltiples beneficios en el aparato digestivo, entre los que destacan el combate a los gases intestinales, a la digestión lenta, e incluso a problemas como espasmos, gastritis, diarrea, mareos y parásitos.

: se trata de una de las hierbas medicinales más populares, y es que es muy reconocida por sus múltiples beneficios en el aparato digestivo, entre los que destacan el combate a los gases intestinales, a la digestión lenta, e incluso a problemas como espasmos, gastritis, diarrea, mareos y parásitos. Mejorana: tiene propiedades que favorecen la expulsión de gases en el tubo digestivo, que son conocidas como propiedades carminativas; se compone de flavonoide, ácido cafeico, hidroquinona, taninos, terpinol carvacrol y timo.

Lo mejor siempre es ir al médico

Si bien mencionamos que los gases son un proceso bastante normal, así como la expulsión de estos, los expertos indican que en algunos casos, tampoco son una buena señal, y requerirán de atención médica para prevenir complicaciones más graves.

Consultar a un médico será especialmente necesario cuando los gases o los dolores son muy intensos y duraderos, interfieren con tu vida normal, y si además se acompañan de otros síntomas como:

Heces con sangre

Cambios en la frecuencia y consistencia de las heces

Pérdida de peso

Estreñimiento o diarrea

Náuseas o vómitos recurrentes o persistentes

Si además de tener muchos gases intestinales tienes dolor abdominal que ha durado mucho tiempo, así como dolor de pecho, se recomienda que acudas de forma inmediata con un médico que pueda tratarte.

(Con información de: Mayo Clinic, Infobae, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.)