¿Cómo debo tomar agua durante el día? Estos son los momentos ideales

¿Cómo debo tomar agua durante el día? Aquí te lo explicamos. Los expertos recomiendan tomar 2 litros u 8 vasos de agua diariamente con la finalidad de mantener el organismo funcionando correctamente.

Tomar agua implica múltiples beneficios que van desde una mejor digestión, piel más tersa, agudeza mental, regulación de la temperatura, una mejor oxigenación de la sangre y lubricación de las articulaciones. Pero, ¿sabías que hay momentos en los que tomar agua cumple otros propósitos y mejora tu rutina diaria?

(Foto: Pexels)

¿Cómo debo tomar agua durante el día?

1. Cuando crees que tienes hambre

Muchas veces la sed se confunde con el hambre y muchas personas no se dan cuenta de que lo que sienten es sed y no hambre ya que el cerebro reconoce estos desencadenantes como lo mismo. Así que antes de agarrar un snack, por qué no mejor tomas un vaso de agua.

2. Al despertar

Si lo primero que haces al despertar es checar tu celular, ahora agrega una vaso de agua a esa costumbre. Este es un gran momento para hidratarse y cortar el ayuno por el que tu cuerpo ha pasado durante la noche. Qué mejor que agregar medio limón a tu agua para obtener un impulso de fitonutrientes antioxidantes, vitamina C y potasio.

3. Cuando sudes

Sudar reduce los líquidos de tu cuerpo, sobre todo cuando haces ejercicio porque cuando los músculos se calientan, el cuerpo transpira para eliminar el calor. Así que no olvides siempre mantenerte hidratado.

(Foto: Pexels)

4. Cuando te enfermes

Tomar mucha agua es la clave para curarse cuando uno se enferma. Síntomas como la diarrea, los vómitos y la fiebre pueden provocar una pérdida extrema de agua. A la primera señal de enfermedad, beba mucha agua, especialmente si no tiene hambre.

5. Antes de la menstruación

Para aliviar las molestias premenstruales y reducir la hinchazón, lo mejor es beber mucha agua los días previos a iniciar el periodo y durante el mismo ya que una de las principales causas de los cólicos o dolores de cabeza es la deshidratación. Además, un estudio reciente sobre mujeres jóvenes con menstruaciones muy dolorosas descubrió que beber más agua acortaba sus ciclos y aliviaba el dolor pélvico.

7. Cuando tienes dolor de cabeza

Uno de los principales desencadenantes de las migrañas es la deshidratación pero incluso una leve reducción de los líquidos puede causar dolores de cabeza. Para las personas propensas a las migrañas, tomar mucha agua y mantenerse hidratado puede ser beneficioso para evitarlas o reducirlas.

(Foto: Pexels)

8. Antes de cada comida

Quizá es uno de los trucos más populares para bajar de peso y más efectivos. En un estudio se analizó a personas que bebían 500 mililitros de agua 30 minutos antes de las comidas; al cabo de 12 semanas, los que bebieron antes de las comidas perdieron casi un kilo más que los que no.

Con información de: Web MD