¿Cómo comer en la calle sin engordar? 7 claves de un nutriólogo

¿No cuidas tu peso por comer en la calle? No eres el único y es que tener que comer fuera de casa es algo que nos ocurre a muchos, principalmente por el trabajo, la escuela o la falta de tiempo al hacer otras actividades. Sin embargo existen formas de comer en la calle sin engordar y un experto en nutrición las avala. Toma nota.

El doctor Juan Fernando Pérez, nutriólogo adscrito a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, dijo durante el Foro “Obesidad ¿solo se trata de dejar de comer?” organizado por SuMédico que no comer sano por falta de tiempo o del trabajo, es un problema muy común.

“Se cree que las personas con obesidad no comen bien porque no quieren, pero hay varias barreras, como tiempo, organización y las otras actividades que tenemos que hacer y eso no solo ocurre en los pacientes con un problema de peso, sino en cualquiera”, destaca.

¿Cómo comer cuando estás en la calle sin engordar?

No se trata de estar a dieta, pues el experto detalla que la clave está en saber elegir los alimentos y hasta tener cuidado con los horarios de ingesta de comida. En ese sentido, comparte los siguientes consejos sencillos para comer en la calle sin engordar:

1- Limita el horario de ingesta de comida

“Algo muy factible es el ayuno intermitente, por ejemplo, cenar a las 8 de la noche y desayunar a las 8 de la mañana. Se ha visto que estos ayunos mejoran la glucosa, el colesterol, los triglicéridos y también ayudan a perder peso”, puntualiza el experto.

2. Evita alimentos fritos

Es muy entendible que una persona no pueda llevarse alimentos preparados al trabajo y para ello lo ideal es buscar alimentos en la calle que no sean fritos ni empanizados.

3. Empieza con las verduras

De acuerdo con Pérez, es preferible buscar una fonda para comer y en vez de elegir pastas o arroz, empezar con verduras para tener más saciedad por la fibra que nos aportan.

También se deben buscar alimentos altos en proteína, como pollo o pescado, pero que sean asados, no empanizados.

4. Controla porciones en los buffet

En caso de comer en un buffet la recomendación es solo servirse un poco de cada platillo para probar de todo, pero sin excederse.

5. Deja para el final los carbohidratos

Se debe iniciar comiendo verduras y proteína y dejar al final los carbohidratos como pan, tortillas y pasta.

6. Dile no a las bebidas azucaradas

El nutriólogo indica que es fundamental evitar bebidas azucaradas como refrescos y jugos porque hacen que aumente a la grasa en el hígado y se ha visto que esto ocurre a los pocos días o semanas de consumo de las bebidas.

7. Controla la sal

Entre los consejos para comer en la calle sin engordar se debe incluir regular el consumo de sal. También se deben evitar los alimentos enlatados y procesados, lo mejor es optar por alimentos naturales y frescos, como los vegetales.

(Foto: Pixabay)

“Lo ideal es una ingesta alta en verduras y frutas, con tres a cuatro porciones al día. Asimismo, una dieta variada con todos los grupos de alimentos para que no haya deficiencia de nutrimentos porque cada comida tiene beneficios diferentes”, detalla.

Lo más importante es adherirse a los planes de alimentación

Además de estos consejos, el especialista destacó que comer menos es resultados de diversos factores, como la genética, la cultura y el entorno en que vivimos.

En ese sentido, señaló que lo más importante es que los pacientes con obesidad se adhieran a los planes de alimentación por largo tiempo, ya que se trata de una enfermedad en la que no solo se debe perder el peso, se debe mantener en el tiempo.

Algo muy importante es que no se debe buscar la perfección en cuanto a la alimentación sana, pues según el experto, siempre hay recaídas y la motivación es distinta a lo largo del tiempo. Además, se debe tomar en cuenta que, aunque se consuman menos calorías, podemos dejar de perder peso con el tiempo por factores biológicos, lo que puede causar frustración. “Nunca hay una adherencia perfecta”, dice.

¿Qué dieta es mejor para bajar de peso?

En palabras de nutriólgo: "ninguna es superior a otra, el plan de alimentación debe tener el objetivo de adherencia”.

(Foto: Pixabay)

“Los pacientes que tienen obesidad no es que no hagan dieta porque no quieren, como profesionales de la salud debemos ver cada arista que hace que un paciente no se adhiera al tratamiento. Como médicos debemos favorecer esa adherencia, el paciente no tiene la culpa de tener una obesidad, pero sí la responsabilidad de buscar tratamiento”, concluye.

