Jessica confiesa que su cambio de estilo de vida no fue sencillo. Primero se volvió vegetariana y después pasó al veganismo, un estilo de vida que hoy defiende y que además de representar un beneficio para la salud, también influye en el medio ambiente.

“En un principio sí se me antojaba mucho comer carne, pero conforme va pasando el tiempo y vamos investigando más de lo que pasa con los animales, es mucho más fácil olvidarte de lo rico que puede ser una carne o de lo mucho que te gustaba”, explica para SuMédico.

El veganismo en México

El primer censo vegano en México, realizado por el Vegan Police en 2016, detectó que la mayoría de las personas veganas en nuestra nación son mujeres, con un 77.9% y 22.1% varones. Por edades, la mayoría tiene 21 a 29 años (41.3%), y 30 a 39 años (28.6%).

Las principales razones para hacerse vegano en México, son:

por motivos éticos (59.4%)

motivos de salud (14.8%)

amor y respeto a los animales (13.3)

medio ambiente (9.7%)

creencias religiosas (2.5%)

llevarse mejor con algún grupo o persona (0.4%)

¿Cómo afecta el veganismo a la salud?

El Rush University Medical Center destaca que pasarse al veganismo no garantiza al 100% que las personas ya no se enfermarán o que tendrán una buena salud y saber la razón por la que se hace juega un papel muy importante.

De acuerdo con el cardiólogo del centro médico de la Universidad de Rush, Jeffrey Soble, se tienen investigaciones donde se demuestra que llevar una dieta vegana puede ayudar a lo siguiente:

Promover la pérdida de peso

Disminuir el riesgo de padecimientos cardíacos al reducir los niveles de colesterol

Reducir las probabilidades de contraer ciertos tipos de cáncer, como el cáncer colorrectal

Controlar la diabetes al disminuir los niveles de A1C

La fundación People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) agrega estos beneficios al veganismo:

mejorar el estado de ánimo

mejorar la apariencia ayudando a tener una tez resplandeciente

reducir el dolor de la artritis

¿Existen consecuencias para la salud del veganismo?

Llevar una dieta rica en frutas y verduras debería ser el estándar para las personas, pero a pesar de que tiene varios beneficios, el veganismo también tiene su lado “oscuro”. El centro de salud Saint Luke’s, de Kansas, Estados Unidos, señala que evitar todos los alimentos de origen animal tiene sus consecuencias.

¿Cuáles pueden ser los daños causados por un estilo de vida considerado “saludable”?

En palabras de Saint Luke’s, algunas de las consecuencias de llevar un estilo de vida sin productos animales son:

deficiencias nutricionales en vitamina B12

deficiencias nutricionales en omega-3

deficiencias nutricionales en calcio

deficiencias nutricionales en zinc

deficiencias nutricionales en hierro

deficiencias nutricionales en magnesio

deficiencias nutricionales en proteínas de alta calidad

Todo esto puede sonar poco grave, pero estos sistemas de Kansas advierten que evitar a toda costa estos productos puede asociarse con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, fracturas óseas, retraso en el crecimiento y partos prematuros, además de:

caída del cabello

debilidad de los huesos

desgaste muscular

erupciones cutáneas

hipotiroidismo

anemia

“El veganismo no tiene que ser todo o nada. Al diseñar tu propia hoja de ruta y ser realista acerca de lo que deseas conseguir, estarás más satisfecho con hacer el cambio”, dice Soble.

“Los animales sienten, forman familias, sienten miedo y merecen respeto”

Jessica señala que para ella fue un proceso complicado cambiarse al veganismo porque comer carne es algo que se trae de forma cultural y social. Todo esto hace que sea muy difícil realizar la modificación de los hábitos de la noche a la mañana.

“Lo primero fue cambiar a una dieta vegetariana y después fui dejando huevos y lácteos. Padecía migraña y estreñimiento, pero al momento que dejé los lácteos, mejoré mucho en mi digestión y se quitaron las migrañas”, explica Jessica, quien es fundadora del primer centro comunitario vegano en México, Casa Animal.

En su opinión, el panorama del veganismo ha cambiado para bien, pues la gente busca cuidarse y tiene diferentes razones para acercarse, ya sea por cuidar el planeta, a los animales o mejorar su salud física y mental.

“La pandemia hizo que muchas personas se dieran cuenta de lo relacionado que está todo y vamos por buen camino. Hay que dejar de ver a los animales como productos para nuestro beneficio. Son seres vivos que forman familia, no quieren morir, sienten miedo y merecen respeto”, abunda la directora en México de Generación Vegana.

El veganismo es bonito, económico, fácil de empezar y se puede lograr tener un estilo de vida así

Recuerda consultar al médico antes de hacer un cambio en la dieta y estar bajo supervisión de un experto en nutrición si deseas pasar a una dieta vegana o adoptar cualquier otro tipo.