Uno de los alimentos enlatados por excelencia es, sin duda alguna, el atún: un producto que puede encontrarse en casi cualquier casa, y que permite preparar diferentes platillos de forma sencilla, sin embargo, ¿es sano comer atún en lata?

El atún en lata es uno de esos productos alimenticios que parecen ser una excelente opción para tener en el hogar, ya que se trata de un alimento muy versátil, que además permite cocinar de forma eficiente en poco tiempo, sin mucho esfuerzo, y a un costo bastante accesible.

(foto: PxHere)

Así, el atún enlatado ofrece la posibilidad de obtener un alimento sano, con aportes nutricionales importantes, al mismo tiempo que es económico y fácil de cocinar, atributos que lo vuelven un producto bastante elegible por diferentes personas.

Sin embargo, al tratarse de un producto enlatado, que además puede durar bastante tiempo en la alacena, y que tiene diferentes presentaciones, es normal que surja la duda de si realmente es saludable consumir el atún en lata. A esta pregunta, la ciencia responde.

Atún enlatado: un producto nutritivo

En general, el atún es uno de los pescados que más beneficios pueden ofrecer a nuestro organismo, ya que es una excelente fuente de proteína y de ácidos grasos necesarios para nuestro organismo, y el atún en lata no es la excepción.

De hecho, en cualquiera de sus variedades, el atún en lata se trata de un alimento bastante nutritivo, que puede aportar importantes nutrientes necesarios para nuestro organismo, como:

Proteínas

Ácidos grasos omega-3

Algunas vitaminas (A, D, y vitaminas del grupo B).

Minerales (como selenio y yodo).

Eso sí, hay que recordar que el atún enlatado puede tener más sodio que un atún fresco, y también, dependiendo del tipo de atún y el enlatado que seleccionemos (si es en agua o en aceite), puede cambiar los valores y aportes nutricionales al consumirlo.

(foto: twitter)

Entonces, ¿es sano comer el atún en lata?

Los expertos dicen que sí es sano comer atún en lata, pero siempre y cuando no exageremos, ya que el problema no es el alimento en sí, sino las cantidades y porciones que lleguemos a ingerir en una cantidad específica de tiempo.

El problema al comer mucho atún en lata, dicen los especialistas, tiene qué ver, por un lado, por la cantidad de sal que contiene (al igual que otras conservas); y por otra parte, también con el mercurio, un metal pesado presente en este tipo de pescado, tanto en fresco como en lata.

Eso sí, estos dos elementos no significan que comer atún en lata sea malo, simplemente que debemos evitar comerlo varias veces a la semana, y más aún todos los días. Las aPor otra parte, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, así como los niños, deben evitar en la medida de lo posible el consumo de atún (enlatado y fresco), u optar por opciones de pescados bajas en mercurio. RELACIONADO ¿Cuántas latas de atún se pueden comer en una semana? (foto: twitter) Los beneficios de comer atún en lata Como ya se mencionó, el atún en lata es una opción segura de comer, y también muy nutritiva, por lo que no es de sorprender que, mientras se coma la cantidad permitida, pueda ofrecer importantes beneficios: Es una buena fuente de proteína que no es tan costosa.

No se descompone rápidamente.

Es bajo en calorías, así que puede ayudar en dietas o a bajar de peso.

Ayuda a sentirte lleno y reduce los antojos.

Es una buena fuente de ácidos grasos omega-3, que ayudan con los niveles de colesterol malo, así como para mantener órganos sanos, como el corazón, los ojos y el cerebro.

Se trata de un alimento que, en la mayoría de los casos es poco procesado. RELACIONADO Las 7 comidas enlatadas más saludables que puedes comer (Con información de: Healthline, Business Insider, Gurmé Recetas, Bumble Bee.)