Coca-Cola Zero o Light ¿cuál es mejor? Antes, no había muchas opciones dietéticas en las sodas y bebidas azucaradas y de repente, hoy tenemos un boom de bebidas gasesosas con las etiquetas "light", "zero", "reducida en azúcar", “sin calorías”.

Pero, una vez que las pruebas, resulta que todas saben igual entre sí e incluso, a la bebida original. Al sentido del gusto no se le puede engañar, es evidente que, sin importar las etiquetas, todas tienen azúcar. ¿Pero, entonces, qué es mejor light o zero?

Si estás buscando una forma menos dañina de tomar refresco y optas por las opciones light o zero pero no sabes cuál elegir, te explicamos la diferencia y cuál es el “menos peor”.

¿Qué es mejor light o zero?

¿Cómo puedes saber qué refresco dietético es mejor? El primer paso sería mirar los ingredientes descritos en el etiquetado. Te darás cuenta que la mayoría de las marcas usan los mismos edulcorantes y la única diferencia es la cantidad de azúcar añadida que tienen.

(Foto: Pexels)

¿Qué dice la ciencia? En general existe un consenso científico en que las bebidas light o zero, a la larga, son mejores que las versiones normales. Eso no significa que existan refrescos más saludables que otros, en general ninguno es sano para el organismo y se aconseja consumirlos con moderación.

Examinemos los ingredientes de dos de los refrescos más populares, la Coca Zero y la Coca Light.

La Coca Zero tiene:

agua carbonatada

color caramelo

ácido fosfórico

aspartamo

benzoato de potasio (para proteger el sabor)

sabores naturales

citrato de potasio

acesulfamo potasio

cafeína

Una lata de Coca Zero tiene un aporte nutrimental de:

Calorías: 0

Grasa total: 0 gramos

Sodio: 40 mg

Carbohidratos totales: 0 gramos

Azúcares totales: 0 gramos

Proteína: 0 gramos

Potasio: 60 mg

Cafeína: 34 mg

(Foto: Pexels)

La Coca Light tiene:

agua carbonatada

color caramelo

aspartamo

ácido fosfórico

benzoato de potasio (para proteger el sabor)

sabores naturales

ácido cítrico

cafeína

Una lata de Coca Light tiene un aporte nutrimental de:

Calorías: 0

Grasa total: 0 gramos

Sodio: 40 mg

Carbohidratos totales: 0 gramos

Azúcares totales: 0 gramos

Proteína: 0 gramos

Cafeína: 46 mg

¿Cuál es la diferencia de Coca Cola Zero y light?

Como podrás ver, los dos tipos de Coca tienen casi los mismos ingredientes. La diferencia radica en el tipo de edulcorante que contienen, así como la cantidad de cafeína. La Coca Light utiliza aspartamo como endulzante y la Coca Zero utiliza aspartamo y acesulfamo de potasio, también llamado "Ace K" o "acesulfamo K."

La diferencia de estos productos con un refresco regular es que los dietéticos tienen como objetivo no provocar picos de glucosa ni aumentar los niveles de azúcar en la sangre.

Por lo tanto, nutricionalmente no existe ninguna diferencia entre el consumo de un refresco light o zero. No se puede decir que uno sea mejor que otro.

(Foto: Pexels9

Cabe recordar que el refresco de dieta no es una bebida saludable y no debería ser parte de tu dieta regular. Está bien consumir un refresco de vez en cuando con moderación, pero si te excedes, tu cuerpo va a experimentar las repercusiones sin importar si es light o zero.

Tomar bebidas azucaradas como parte regular de tu dieta se asocia con mayor riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y enfermedades hepáticas.

(Con información de 20 minutos y Healthline)