La anemia es una enfermedad que comienza cuando la sangre no produce suficientes glóbulos rojos sanos. Con este padecimiento, la sangre no obtiene suficiente oxígeno y no puede transportarlo lo suficiente al resto de los tejidos.

Las personas con anemia suelen sentirse cansadas, débiles, tener dificultad para respirar, mareos, dolores de cabeza o latidos cardíacos irregulares. La anemia puede presentarse en cualquier persona y en cualquier momento de su vida.

Tiene muchas causas, puede ser una consecuencia de una dieta baja en vitaminas, puede ser causada por el uso de medicamentos, puede ser hereditaria, puede ser causada por una enfermedad del sistema inmune y las mujeres embarazadas y durante la menstruación corren mayor riesgo.

El tratamiento de la anemia tiene como objetivo aumentar la producción de glóbulos rojos y esto se puede lograr con una alimentación adecuada. Sin embargo, la dieta no sustituye ningún tratamiento médico, sino que funciona como un excelente complemento a la medicación. Te explicamos cuál debe ser la dieta de una persona con anemia.

¿Qué comer cuando tienes anemia?

Una de las principales causas de la anemia es la deficiencia de hierro, un mineral importante para el organismo ya que participa en la producción de la hemoglobina, que es un proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a otras partes del cuerpo.

Estos son los mejores alimentos para combatir la anemia dado que contienen grandes cantidades de hierro.

Legumbres: Las lentejas tienen una gran cantidad de hierro pero también los chícharos, las alubias o los garbanzos. Verduras de hoja verde: De las verduras, las espinacas son las que más hierro tienen. La lechuga y las acelgas también son otras buenas fuentes de hierro. Recuerda que es importante consumirlas con limón para que el cuerpo absorba bien el mineral. Mariscos: Los cangrejos, los mejillones y las almejas son alimentos ricos en hierro. Pistaches: De las nueces, los pistaches son los que más hierro aportan. Las avellanas y las almendras también son una buena opción. Hígado: El hígado es uno de los alimentos más recomendados en una dieta para la anemia ya que tiene grandes cantidades de hierro. Pepitas o semillas de calabaza: Son muy ricas en hierro y son una excelente opción de botana. Quinoa: La quinoa es un cereal rico en hierro, así que es una excelente opción.

