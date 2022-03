La alimentación es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida y aunque parezca difícil de creer, incluso hay alimentos que pueden dañar tu cerebro, y no lo decimos nosotros, lo dice Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo.

La comida es el combustible del cuerpo para que este cumpla todas sus funciones, la mala alimentación afecta la piel, el peso, el pelo, el estado de ánimo y tu inteligencia.

5 alimentos que dañan tu cerebro según Harvard

Llevar una dieta saludable ayuda a proteger tu memoria, aumentar tu productividad, concentración y hasta reducir el riesgo de sufrir demencia y deterioro cognitivo, pero la mala alimentación puede tener efectos totalmente negativos.

La doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional, miembro de la facultad de la Escuela de Medicina de Harvard y autora del libro ”This Is Your Brain on Food”, ha realizado varios estudios sobre cómo las bacterias intestinales afectan al cerebro y sus procesos y estos son 5 alimentos que dañan tu cerebro:

1. Alimentos fritos

La ciencia señala que llevar una dieta alta en alimentos fritos se relaciona con puntajes más bajos en aprendizaje y memoria, esto se debe a que causa inflamación y daña los vasos sanguíneos que llevan sangre a tu cerebro.

También se ha comprobado que consumir muchos alimentos fritos aumenta el riesgo de sufrir depresión a lo largo de la vida.

2. Alcohol

Afecta tu calidad de sueño y desempeño sexual, además de que produce niebla mental que no te deja pensar con claridad o tener una buena concentración.

El abuso del alcohol también puede causar demencia a larga por lo que no se recomienda esta bebida para nada.

(Foto: Freepik)

3. Nitratos

Este es un ingrediente que se usa como conservador y para mejorar el color de las carnes frías como salami, salchicha, tocino. El uso excesivo de nitrato también se relaciona con la depresión y los problemas de memoria.

4. Carbohidratos con alta carga glucémica

Este tipo de carbohidratos se encuentran en las papas que venden en las tiendas, en la pasta con harina refinada y en el pan blanco.

Los estudios indican que los carbohidratos con alta carga glucémica aumentan el riesgo de depresión y todo tipo de problemas, pero esto no significa que tengas que dejar de comerlos, se recomienda que los cambies por alimentos de mejor calidad.

(Foto: Pinterest)

5. Azúcar añadida

El azúcar en exceso puede causar muchos problemas y en el caso del cerebro no es la excepción, esta usa la glucosa para tener energía y ayudarnos a realizar nuestras actividades, sin embargo, los estudios indican que el exceso de azúcar y glucosa en el cerebro reduce la plasticidad del hipocampo y aumenta los problemas de la memoria.

Alimentos como la comida procesada y los refrescos tienen un alto contenido de azúcar que supera la cantidad recomendada por los expertos.

(Con información de: GQ y This Is Your Brain on Food)