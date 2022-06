4 beneficios de consumir horchata

El agua de horchata es una bebida originaria de Valencia que tiene un sabor parecido a la canela y resulta muy refrescante. ¿Cuáles son los beneficios de la horchata? Aquí te los contamos.

Beneficios de la horchata: ¿Una bebida buena para nuestra salud?

De acuerdo con el nutricionista Saúl Sánchez Arias, una de las claves para que el agua de horchata tenga beneficios para nuestra salud es que se introduzca la bebida en una dieta variada y equilibrada.

Estos son 4 beneficios de la horchata para la salud:

1) Es fuente de antioxidantes:

Una investigación publicada en el European Journal of Medicinal Chemistry menciona que las vitaminas C y E que concentra el agua de horchata pueden ejercer la función antioxidante. Sin embargo, solo tomarla una vez no es suficiente para que tengan efecto.

“Un antioxidante disminuye la aparición de diferentes trastornos como: cáncer, inflamación, envejecimiento, diabetes, enfermedad hepática, padecimientos cardiovasculares, catarata y trastornos neurodegenerativos”, se puede leer en el artículo original.

2) Puede favorecer la función inmune:

El agua de horchata cuenta con vitamina C, que es muy importante para nuestra salud. De acuerdo con la Universidad de Harvard, la vitamina C lleva a cabo un papel en el control de infecciones y la curación de heridas, además de que resulta un poderoso antioxidante con capacidad para neutralizar los radicales libres dañinos.

“La vitamina C es necesaria para la producción de colágeno, que es una proteína fibrosa en el tejido conectivo que se teje a lo largo de varios sistemas corporales: inmune, nervioso, huesos (óseo), sangre, cartílagos y otros. La vitamina ayuda a producir varias hormonas y mensajeros químicos que son utilizados en el cerebro y los nervios”, explica la institución educativa.

3) No cuenta con lactosa ni gluten:

Existen personas que son intolerantes a cualquiera de estos dos, pero el doctor Sánchez Arias menciona que otro de los beneficios de la horchata es que no contiene ni el azúcar ni la proteína. Por lo mismo, existe poca probabilidad de que el agua de horchata termine generando alteraciones intestinales o gástricas.

4) Es rica en vitaminas y minerales:

La terapeuta nutricional Eva Mauleón indica que la horchata es rica en vitaminas y minerales, en especial en hierro, calcio, fósforo y potasio. El National Health Service de Reino Unido apunta que las vitaminas y minerales son los nutrientes que nuestro cuerpo necesita en pequeñas cantidades para funcionar de manera correcta y que nos podamos mantener saludables.

(Con información de mejorconsalud, Harvard, NHS, Thetigernutcompany.co.uk)