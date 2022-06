¿Tu pareja fue infiel? Este es el efecto psicológico y físico

Descubrir a la pareja en una aventura amorosa puede ser uno de los eventos traumáticos más intensos, pues se trata de un acontecimiento estresante que desata distintos mecanismos en el cuerpo, los cuales pueden tener efectos tanto psicológicos como físicos. Conoce cómo impacta una infidelidad a la salud.

Las infidelidades pueden ocurrir en cualquier relación, incluso cuando parecen relaciones sólidas. Tal es el caso de la supuesta infidelidad del futbolista Gerard Piqué a su actual pareja Shakira, donde se especula que ella lo vio con una joven de solo 20 años.

Otro caso es el de Checo Pérez, el piloto mexicano que hizo historia en el Gran Premio de Mónaco al obtener el triunfo y donde al festejar, se le vio en estado de ebriedad en un yate, con algunas mujeres con las que cometió una supuesta infidelidad a su esposa Carola Martínez.

Efecto psicológico y físico de una infidelidad

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships, el impacto de una infidelidad de pareja no solo genera un efecto emocional, también cambios negativos en la salud física.

(Foto: Pexels)

El portal Psyciencia detalla que en una infidelidad es común culpar a la pareja y a uno mismo por lo ocurrido y ello influye en el impacto emoción y físico.

Rosie Shrout, de la Universidad de Nevada (Reno) y autora del mencionado estudio señala que la infidelidad es uno de los eventos más estresantes y dañinos que enfrenta una pareja y en la investigación, buscaron si este estrés emocional puede llevar a conductas riesgosas para la salud.

Junto a su equipo, entrevistaron a 232 estudiantes universitarios de 20 años en promedio, que habían sido víctimas de una infidelidad en los últimos tres meses.

Los resultados sugieren que los efectos psicológicos de una infidelidad incluyen un estado de depresión mayor y ansiedad y éstos se relacionan con un incremento en los hábitos que pueden ser dañinos para la salud.

“Tal como esperábamos, las personas que experimentaron un mayor estrés psicológico y emocional luego de una infidelidad, eran más propensos a comer menos o no comer para nada, consumir alcohol o marihuana más seguido, tener sexo bajo influencia de las drogas o el alcohol o hacer ejercicio desmedidamente”, detalla la investigadora Shrout.

(Foto: Pexels)

Esto significa que la infidelidad no solo daña la salud mental, sino que puede tener una influencia directa sobre la salud física.

Por su parte, las personas que se culpaban a sí mismas por la infidelidad de su pareja también eran más propensos a las conductas de riesgo, mientras que quienes culpaban solo a la pareja, no mostraron una mayor o menos tendencia a los actos riesgosos.

Otro de los hallazgos más importantes es que estos efectos fueron más notorios para las mujeres que para los hombres. Un estudio previo ya había demostrado que las mujeres experimentan un mayor estrés psicológico tras una infidelidad en comparación con los hombres y de acuerdo a Shrout, esto tiene una explicación.

“Creemos que esto sucede porque las mujeres típicamente ponen en un lugar más importante las relaciones sentimentales, así que ellas podrían ser más propensas a una salud mental más pobre o a verse comprometidas en conductas riesgosas”, dijo la experta a Psypost.

¿Cómo enfrentar una infidelidad y sus efectos?



El terapeuta Gerald Chambers, sugiere que tras una infidelidad es importante buscar contactos seguros a medida que te recuperas, de preferencia un experto en salud mental que sea de confianza, aunque puede funcionar bien deshagorse con un amigo.

“Piensa que no estás solo y que este tipo de traumas ocurren a diario. No te avergüences si necesitas pedir ayuda”, detalla.

(Foto: Pixabay)

El experto también señala que un evento así cambia tu vida, pero no necesariamente tiene que hacerlo en una dirección negativa. Al contrario, puede ser la oportunidad de ser más consciente, más amable y amoroso contigo mismo.

¿Se puede salvar una relación después de la infidelidad?

Esta es una pregunta difícil de contestar porque en realidad todo depende de ti. Si decides dar una segunda oportunidad debes tener siempre presente que reprocharle a la pareja lo que hizo no es una buena opción.

Tienes que poner punto y aparte, analizando bien los pros y los contras de la decisión que vas a tomar.

El experto señala que, aunque la pareja que fue infiel es responsable de sus acciones, es importante comprender cualquier daño al que se pudo contribuir para que suceda el engaño, lo que puede ayudar a reparar la relación.

Curarse del efecto psicológico y físico de una infidelidad lleva tiempo, pero es posible. Pide ayuda y si decides dar una segunda oportunidad, recuerda que solo con respeto y comprensión de ambos podrán conseguirlo.

(Con información de Psyciencia, El Confidencial)

