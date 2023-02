El sueño de muchas personas es envejecer y llegar a una edad avanzada lo mejor posible y esto se puede lograr, ya que existen ‘superancianos’ y su cerebro tiene una gran particularidad que a continuación te explicamos.

Aunque los años no se pueden detener y en el menor de los casos las personas llegarán a una edad avanzada, muchas sueñan con hacerlo de la mejor manera posible al menos cognitivamente.

¿Qué son los superancianos y qué pasa con su cerebro?

El concepto de superancianos se ocupa para definir a las personas de más de 80 años que conservan características cognitivas que corresponden a las de alguien con una edad de 20 0 30 años más joven.

Los cerebros de estas personas tienen neuronas significativamente más grandes y sanas en una región del cerebro relacionada con la memoria.

Esas neuronas son incluso más grandes que las de personas de entre 20 y 30 años más jóvenes y no presentan una característica propia del Alzheimer, indica un estudio de la Universidad Northwestern en Estados Unidos y que fue publicado por The Journal of Neuroscience.

¿Cómo lograr esta buena condición durante la vejez?

Christian Griñán Ferré, profesor e investigador especializado en el envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Barcelona señala que existen diferentes hábitos que potencian a lo largo de la vida el mantenimiento de este tipo de neuronas, tales como:

Leer

Relacionarse con otros seres humanos

Hablar de manera habitual con otras personas

Tener una actividad social importante

La autora principal de la investigación, Tamara Gefen, indica que creen que las neuronas más grandes podrían estar presentes desde el nacimiento y así se mantendrían estructuralmente a lo largo de la vida.

Características de las personas con ‘super neuronas’

Según señalan los especialistas, los ‘superancianos’ comparten hábitos similares, ya que se mantienen activos, suelen ser positivos, tratan de aprender algo nuevo todos los días y desafían a su cerebro.

La evidencia científica señala la importancia de permanecer comprometido socialmente a medida que se envejece. Además de que se recomienda visitar familiares y amigos y salir a diferentes eventos, ya que esto se ha asociado con una mejor función cognitiva.

“Una buena alimentación y buena salud física son complementarias a la actividad mental para que las personas adultas mayores puedan conservar características cognitivas de personas más jóvenes”, sentenció Merce Pallas Liberia, catedrática de Farmacología en la Universidad de Barcelona.