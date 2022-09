Algunas personas sienten culpa, miedo o tristeza cuando sobreviven a un evento en el que las demás personas perdieron la vida. A esto se le llama “síndrome del superviviente”.

Cuando una persona tiene “síndrome del superviviente”, puede pensar por qué ellos sí pudieron escapar y los otros no; también puede preguntarse si pudo haber hecho algo para salvar la vida de los demás o para prevenir el suceso.

Síndrome del superviviente: “¿Qué definió que yo viviera y los demás no?”

Karen Velasco presentó meningitis hace 8 años y sobrevivió, pero aun ahora se pregunta qué fue lo que definió que ella viviera y los demás no.

“Cada año hay varias personas que fallecen de lo mismo, son personas que no pudieron llegar a tiempo al hospital. También me he cruzado con personas que han sobrevivido, pero tienen secuelas muy graves, de grado físico o mental. Creo que tuve mucha suerte. Aún ahora siento miedo, me pregunto qué fue lo que definió el hecho de que sobreviviera sin tantas complicaciones”, mencionó en una entrevista para SuMédico.com. ¿síndrome del superviviente?

De acuerdo con los especialistas, el síndrome del superviviente es un síntoma del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y los sentimientos de culpa son frecuentes después de vivir tras eventos que amenazan la vida.

Una investigación publicada en el Journal of Loss and Trauma menciona que el 90% de los sobrevivientes de un análisis que siguió a pacientes durante 18 meses informaron sentimientos de culpa luego de vivir y ver que los demás no tuvieron esa misma suerte.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome del superviviente?

Los síntomas del síndrome del superviviente pueden incluir culpa por vivir cuando otros no lo consiguieron, lo que no hicieron durante el evento y por la manera en la que actuaron en el suceso.

Otros síntomas incluyen:

flashbacks del evento traumático

pensamientos obsesivos del evento

confusión y miedo

problemas para dormir

¿Te ha pasado? ¿Conoces a alguien que haya presentado un comportamiento similar?

(Con información de Medical News Today)