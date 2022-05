Síndrome de Tourette, la enfermedad que padece Billie Eilish

Billie Eilish es sin duda la cantante más popular actualmente y gracias a su estilo único, se ha convertido en un referente de la generación Z pero, ¿sabías que también padece síndrome de Tourette? Ella misma habla sobre este padecimiento y sobre como nunca la ha hecho sentir diferente.

A sus apenas 18 años, esta joven cantante ya rompió varios récords, incluyendo el de la artista más joven en ganar el grammy a álbum del año por “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Síndrome de Tourette, enfermedad de Billie Eilish

Eilish ya hizo historia tras ganar no solo el grammy a álbum del año, sino también otras de las 3 categorías más importantes: mejor artista nuevo, grabación del año y canción del año.

Pero algo que pocos saben es que esta talentosa cantante y compositora también sufre de Síndrome de Tourette, el cual según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., es un trastorno del sistema nervioso que causa movimientos o sonidos fuera de lo normal, llamados tics.

Algunos tics comunes en estos casos son parpadear y carraspear, también es posible que se repitan palabras, se hagan giros o se digan palabras groseras repentinamente.

Al respecto, Billie Eilish confesó en una entrevista que padece este problema desde que tenía 12 años pero que nunca la ha hecho sentir diferente.

“Es algo con lo que he vivido. Todos mis familiares, amigos y personas cercanas saben que lo padezco. No es algo diferente. No hablé sobre ello porque no quería que me etiquetaran, no quería ser algo como ‘Billie Eilish, la artista con Tourette’ que se presenta en el show de Ellen”, dijo la joven artista.

El neurólogo Cristian Calandra, del Programa de Parkinson y movimientos involuntarios del Hospital de Clínicas, señala que aunque los tics son el síntoma más característico, no todos son señal del síndrome.

Los tics del síndrome de Tourette pueden registrar cambios periódicos en la cantidad, en la frecuencia, en el tipo y en el lugar en el que se producen y altibajos en su gravedad. Incluso pueden desaparecer durante semanas o meses, indica el experto a Clarín.

El 90% de los tics ocurren en cabeza y cuello, y pueden ser simples o complejos.

Los simples se caracterizan por ser un pequeño movimiento como el parpadeo excesivo, el fruncir la nariz, hacer una mueca con la boca, levantar las cejas, entre muchos otros.

Los complejos son una serie de movimientos encadenados, por lo que se ven involucrados distintos grupos musculares, pudiendo girar, patear, saltar y morder.

Sufrir tics ha sido motivo de burlas para Billie Eilish

Para Billie Eilish, sufrir estos tics ha sido motivo de burlas, ya que cuenta que se ha encontrado con videos en Internet en donde muestran los gestos que hacía durante algunas entrevistas y entre los comentarios de los usuarios leía que les parecía gracioso.

En el programa de entrevistas de Netflix, No necesitan presentación, la artista de 20 años ha abordado nuevamente este tema en una profunda conversación con David Letterman.

“Estoy muy feliz de hablar sobre esto”, ha comenzado diciendo. Billie Eilish quien asegura que es realmente “agotador” convivir con el síndrome de Tourette por las constantes burlas de las demás personas.

“La reacción más común de la gente es reírse porque creen que estoy tratando de ser graciosa. Piensan que es un movimiento divertido y se ríen”, añade. La cantante confiesa que siempre se siente “increíblemente ofendida por ello”.

Sin embargo, no se acompleja y afirma que decidió compartir que sufre de síndrome de Tourette para conectar con las personas que también lo padecen.



“Aprendí que muchos de mis fans lo tienen, lo que me hizo sentir mucho más en casa diciéndolo”, dijo.

Según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke, la causa del síndrome de Tourette es desconocida, pero algunas investigaciones señalan que puede surgir por la existencia de anormalidades en ciertas regiones del cerebro.

Algunas personas con el síndrome también pueden presentar problemas de neuro-comportamiento, incluyendo falta de atención, hiperactividad e impulsividad.

