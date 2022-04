Ser gruñón puede incrementar tu riesgo de demencia: estudio

¿Efectos de la personalidad en la salud? El gusto por socializar y conocer personas o el deseo de no hacerlo influiría en la protección o el envejecimiento de tu cerebro, encontró un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology: Personality Processes and Individual Differences, de la American Psychological Association (APA).

De acuerdo con los autores, existen ciertos rasgos de personalidad asociados con el funcionamiento cognitivo en etapas posteriores de la vida.

Encuentran efectos de la personalidad en la salud mental

En su investigación, los autores apuntan que los individuos organizados, con mucha autodisciplina, pueden tener una menor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo leve a medida que envejecen, mientras que aquellas personas inestables emocionalmente o que están todo el tiempo malhumoradas podrán ver incrementadas sus posibilidades de experimentar deterioro cognitivo más adelante en su vida.

Los investigadores se centraron en tres grandes rasgos de la personalidad: conciencia, extraversión y neuroticismo, y el papel que desempeñan en el funcionamiento cognitivo más adelante en la vida.

Para ver los efectos de la personalidad en la salud, examinaron datos de 1954 participantes en el Proyecto Rush Memory and Aging, un estudio longitudinal de personas de la tercera edad que residen en la región metropolitana de Chicago y el noreste de Illinois. Las personas que no tenían un diagnóstico formal de demencia fueron reclutadas de comunidades de grupos religiosos, jubilados e instalaciones de vivienda para personas mayores subsidiadas a partir de 1997 y hasta la actualidad. Los participantes fueron evaluados en su personalidad y aceptaron que se les hicieran evaluaciones anuales de sus capacidades cognitivas. La investigación también incluyó participantes que habían recibido por lo menos dos evaluaciones cognitivas anuales o una evaluación antes de su muerte

“Pudimos ver que aquellas personas que obtuvieron una puntuación elevada en escrupulosidad o baja en neuroticismo presentaban significativamente menos probabilidades de progresar desde una cognición normal a un deterioro cognitivo leve en el transcurso de la investigación. Obtener aproximadamente 7 puntos más en una escala de neuroticismo de 0 a 48 se relacionó con un incremento del 12% en el riesgo de transición”, se puede leer en el comunicado de la APA.

¿Entonces existen efectos de la personalidad en la salud?

Sí. Además del incremento o descenso en la posibilidad de presentar un deterioro cognitivo, se pudo estimar que las personas de 80 años que tenían un alto nivel de conciencia vivían casi dos años más sin deterioro cognitivo en comparación con aquellos que tenían un nivel bajo de conciencia.

¿Gruñón y poco sociable? Sal más… es por tu bien.