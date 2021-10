Secretaría de Salud pide cuidar nuestra salud mental en la pandemia

La pandemia de coronavirus lleva más de un año con nosotros y muchas personas han encontrado maneras de acercarse a sus familiares o amigos por medio de la tecnología. Para otros, sin embargo, la situación no ha sido nada fácil y han vivido problemas de salud mental causados por la emergencia sanitaria.

Por eso, la Secretaría de Salud dio recomendaciones y aprovechó para informar sobre la situación del coronavirus en nuestro país.

Cuidar la salud mental en la pandemia es posible

La dependencia menciona que el riesgo de padecer el coronavirus y el hecho de saber que hay gente muriendo todos los días por la infección representa una condición social que afecta a todas las personas, por lo que, para tener una buena salud mental, podemos empezar enfrentando y evaluando la manera en la que nos sentimos.

Susana Distancia, la heroína creada para difundir información sobre el SARS-CoV-2, da recomendaciones para cuidar nuestra salud mental y aquí te decimos cuáles son:

1 – Cuidar hábitos: La primera recomendación tiene que ver con las costumbres y es que comas bien, te mantengas bien hidratado, hagas ejercicio en casa (o si tienes un parque cerca, puedes ir a trotar) y duermas 8 horas al día.

2 – Recordar que no estás solo: Si en algún momento te sientes solo, puedes platicar con amigos y familiares dentro de tu casa gracias a las nuevas tecnologías como el internet o el teléfono.

3 – Cuida lo que consumes: Y no nada más en el plano alimenticio. Si todo el día estás viendo información estresante como muertes por el virus, la cantidad de pacientes hospitalizados o la manera en la que nos puede llegar a perjudicar el virus, te vas a estresar, deprimir o poner ansioso. Ve tus programas favoritos en casa, mira una película que siempre habías querido ver, retoma esa actividad que te apasionaba de chico y que dejaste por tu trabajo o la escuela. Eso sí, tampoco difundas información falsa, porque esto puede asustar a otras personas que te sigan o lean y afectar su salud mental.

4 – Realiza ejercicios de relajación: Y no, no necesariamente tienes que hacer yoga si no quieres, pero si llegas a sentir que una emergencia es muy intensa, detén lo que estás haciendo, ve a un lugar de tu casa que esté tranquilo, ponte cómodo e intenta relajarte por medio de la respiración. Distráete de eso que te está causando angustia y piensa en otra cosa mientras respiras.

5 – No pienses que todo va a estar mal: puede ser difícil, lo entendemos, pero si no crees que las cosas puedan mejorar, piensa, por ejemplo, en las vacunas: hace un año no teníamos nada que nos protegiera del virus y ahora hay millones de inyecciones de diferentes marcas que están hechas para combatir la pandemia. Intenta mantener una actitud positiva y no fijes tu mente en el covid (mira el punto 3).

Situación del coronavirus en México

Al 20 de octubre se tienen 3 millones 986 mil 789 casos estimados, 535 mil 483 sospechosos, 6 millones 829 mil 089 negativos, 285 mil 347 decesos por coronavirus, 33 mil 414 activos estimados y 11 millones 132 mil 330 personas han sido notificadas.

EFE informa que nuestro país se mantiene como la cuarta nación con más decesos por el SARS-CoV-2, solo detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto en contagios confirmados, según el recuento de la Johns Hopkins University.

Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí son las entidades con mayor número de casos confirmados acumulados y en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los contagios han estado presentes en los grupos de 18 a 29, 30 a 39 y 40 a 49 años.

En cuanto al esquema nacional de vacunación, que contempla a todas las personas mayores de 18 años, se tiene un acumulado de más de 112,99 millones (112,996,000). El 20 de octubre se aplicaron 392 mil 723 dosis.

Actualmente, 69 millones 478 mil 811 personas mayores de 18 años tienen por lo menos una dosis: 51 millones 763 mil 221 tienen el esquema completo y 17 millones 715 mil 590 solo han recibido una dosis.

(Con información de EFE)