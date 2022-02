¿Se te han olvidado cosas? Puede ser covid, aunque no estés infectado

¿Se te han olvidado cosas que no se te pasaban antes? No estás solo. Los especialistas dicen que una de las consecuencias de la pandemia covid es la afectación en nuestra capacidad para generar recuerdos y recordar los que ya teníamos.

Esto no es tan descabellado, pues varias instituciones de salud como el National Health Service (NHS) de Reino Unido ya habían informado que la mayoría de las personas que han padecido la infección se recuperan sin ver un impacto a largo plazo en su concentración y memoria, pero hay otras que presentan dificultades leves de corta duración y otras que tardan más en recuperar su mente. Esto es lo que se sabe al respecto.

Trivia

¿Y mis llaves? Una de las consecuencias de la pandemia covid sería la afectación de la memoria

En NHS menciona que hay diferentes razones por las que las personas han tenido problemas de memoria como una de las consecuencias de la pandemia covid, como la fatiga (muy común después de infecciones virales), ansiedad / miedo, un sentimiento de “bajoneo”, inflamación cerebral, Sindrome de Dificultad Respiratoria Aguda o infarto.

Por su parte, la Universidad de Oxford precisa que sus investigadores del Departamento de Psicología Experimental y del Departamento de Neurociencias Clínicas de Nuffield han encontrado que las personas afectadas por el virus que no se han quejado de los síntomas prolongados en su vida cotidiana, pueden tener una disminución en su memoria y atención hasta por un periodo de 6 a 9 meses.

Si no has tenido covid y aún así se te han olvidado cosas, también hay una explicación. El profesor titular de psicología y neurociencia cognitiva en la Universidad de Kent (Reino Unido), Amir-Homayoun Javadi, mencionó para CNN que no se trata de una pérdida de agudeza o de “flojera” causadas por el coronavirus, sino de una de las consecuencias de la pandemia covid y de haber estado por más de un año en dicha emergencia sanitaria.

“El hecho de estar en una situación así durante los últimos dos años está creando dificultades para que nuestros cerebros generen recuerdos y recuerden los que ya se tenían. Estos dos últimos años nos han llevado a no hacer muchas cosas y a no planificar como lo hacíamos antes”, mencionó el experto.

Para saber más de...Ni secuela del covid ni mala memoria, podría ser Alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad que daña y mata las neuronas del cerebro. En consecuencia se deteriora el pensamiento, la meomria y el lenguaje. ¿Te preocupa que un miembro de tu familia padezca esta enfermedad? Checa estas señales ▲ Problemas de memoria y lenguaje:

En las etapas tempranas del Alzheimer es la memoria de corto plazo la que se ve afectada. Las personas podrían tener problema recordando conversaciones recientes o hacen las mismas preguntas e incluso se les dificulta recordar algunas palabras. ▲ Cambios en el comportamiento:

El Alzheimer provoca cambios de humor repentinos, desorientación y confusión. Una señal comun de la enfermedad es que la persona abandone costumbres que tenía, como por ejemplo se dejan de asear y arreglar. ▲ Mala concentración:

Las personas con Alzheimer comienzan a tener problemas para realizar activiades cotidianas como cocinar o pagar las cuentas. Conforme la enfermedad progresa, pueden olvidar personas y perderse facilmente.

▲ No ignores las señales:

Si tu ser querido presenta estas señales, lo mejor es acudir al doctor, pues entre más temprano se diagnostica, funciona mejor el tratamiento. ▲ Pronóstico de vida:

La enfermedad se desarrolla a diferente ritmo en cada persona. En algunos solo pasan un par de años antes de una severa pérdida de la memoria y para otros eso puede pasar en 20 años. La esperanza de vida es de 3 a 9 años depsués del diagnóstico. ▲

Por otro lado, el profesor de neurobiología de dicha institución, Michael Yassa, indicó para CNN que vivir en una emergencia sanitaria puede dificultar nuestra capacidad de formar recuerdos y recuperarlos cuando lo necesitemos. La privación de sueño, el estrés y el tener muchas cosas en la cabeza también juegan un papel para que no recordemos cosas que, en otras situaciones, haríamos automáticamente, explica Yassa.

“A veces, dichos problemas de memoria llevan a las personas a intentar probarse a sí mismas de manera constante para demostrar que se encuentran bien o no. Sin embargo, los problemas con el pensamiento y la memoria son frecuentes para muchas personas que han tenido la infección”, menciona el NHS sobre las consecuencias de la pandemia covid en la memoria.

¿Has tenido problemas de memoria durante estos dos años que llevamos de pandemia? Puede ser que, como dicen la Universidad de Oxford y el NHS, hayas tenido covid, o que, como argumentan los profesores Yassa y Homayoun Javadi, la pandemia haya afectado tu capacidad de generar memorias y recuerdos, aun cuando no has estado enfermo.

(Con información de CNN)