¿Qué son los ataques de ansiedad como el que sufrió Shakira?

Identifica lo que sientes, acéptalo y no lo evadas . Lo recomendable es que entiendas y seas consciente de lo que está pasando, pero que también sepas que poco a poco irán disminuyendo.

Intenta fijarte en lo que pasa en tu entorno. Si bien no debes evadir el ataque, es útil que no te quedes simplemente pensando en lo que estás sintiendo. Intenta escuchar o mirar lo que pasa en tu entorno, siempre y cuando no te resulte estresante o molesto.