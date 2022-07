La muerte se trata de un tema sumamente complejo, más aún cuando nos preguntamos qué se siente al morir.

Algunos estudios sugieren que al momento de fallecer nuestro cerebro podría tener un alto nivel de actividad cerebral que nos llevaría a experimentar “algo”, que según una investigación de 2018, podría ser un momento psicodélico.

(foto: unsplash)

¿Qué se sabe de la muerte?

La muerte es un proceso complejo, que en realidad no puede ser definido desde una sola perspectiva, ya que distintas áreas de estudio han intentado ponerle una definición, y todas estas, al final, se entrelazan entre sí.

Sin embargo, una de las maneras más fáciles para entender este proceso de fin de la vida, podría ser por medio de la definición clínica, que según un artículo publicado en Anales del Sistema Sanitario de Navarra, se define como “muerte del encéfalo”.

Es decir, desde la perspectiva médica y clínica, se comprendería que una persona muere cuando cesan las actividades cerebrales y este órgano (luego del resto) se “apaga”.

(foto: unsplash)

Lo que sentimos cuando morimos: una psicodelia

Un estudio realizado en 2018 por investigadores del Imperial College de Londres, y publicado en la revista Frontiers in Psychology, concluyó que la muerte, quizás, podría sentirse como un viaje psicodélico.

Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigación decidió hacer un experimento comparativo: por un lado, se estudiaron y evaluaron las experiencias cercanas a la muerte; y por el otro, se estudiaron los efectos alucinógenos inducidos por DMT, una droga psicodélica.

Entre ambos tipos de experiencias, se encontraban similitudes que habían sido reportados previamente, entre las que destacan:

La sensación de trascender el cuerpo.

Entrar a un plano alternativo.

Percibir y hablar con “entidades”.

Como parte del experimento, explica el Imperial College de Londres, se contó con la participación de 13 pacientes sanos, a los que se les administró DMT por vía intravenosa, y posteriormente se les realizaron cuestionarios para que pudieran describir sus experiencias.

Estas experiencias, respondidas en los cuestionarios, fueron comparadas con las respuestas que habían otorgado personas que en realidad habían vivido experiencias cercanas a la muerte.

Este comparativo indicó que las sensaciones y experiencias inducidas por el psicodélico DMT, en realidad sí eran similares a las experiencias cercanas a la muerte, incluso en la intensidad con las que eran vividas.

“Estos descubrimientos son importantes porque nos recuerdan que las experiencias cercanas a la muerte ocurren debido a cambios significativos en la forma en que el cerebro está trabajando, no por algo ajeno al cerebro”, indicó el Dr. Robin Carhart-Harris, responsable de la investigación.

(foto: unsplash)

Las experiencias cercanas a la muerte: ¿qué es lo que cuentan?

Los investigadores del Imperial College de Londres, si bien encontraron similitudes, también encontraron diferencias, que aunque sutiles, podrían ayudarnos a entender qué se siente el morir.

Estas diferencias, comentaron, consistían en que las sensaciones que eran producidas por la droga psicodélica estaban más asociadas a sentimientos de “entrar a un mundo sobrenatural”, mientras que las experiencias cercanas a la muerte eran descritas como “llegar a un punto sin retorno”.

Otra forma que nos ayudaría a comprender cómo funciona la muerte, y qué se siente experimentarla, seguramente sería hacer un análisis y revisión de las diferentes narrativas y experiencias de personas que han tenido experiencias cercanas con el fin de la vida.

Un artículo de The Guardian informa que la literatura científica se ha encargado de recolectar diferentes descripciones, explicaciones y sentimientos que ocurren durante la experiencia.

Estas recopilaciones, en las cuales las historias tienen mucho en común, nos ayudan a pensar que quizás durante la muerte lleguemos a sentir o experimentar:

Ligereza del cuerpo.

Visualización de luces brillantes.

La sensación de entrar a lugares místicos.

En ocasiones, la sensación de dejar el cuerpo y mirar desde arriba (conocido como experiencias extra-corpóreas).

(foto: unsplash)

Pero, ¿qué pasa cuando estamos muriendo?

Un artículo de Science Focus indica que, así como en el parto, el embarazo u otras situaciones de la vida hay etapas, en la muerte también podría haberlas.

El portal web Who, indica que existen al menos 4 etapas que pueden experimentarse al morir:

Los sentidos y necesidades comienzan a desaparecer. Es normal que las personas que van a morir , o cuya muerte se acerca, comiencen a perder el apetito y la necesidad de tomar líquidos. Después hay una pérdida del habla y de la visión.

Es normal que las personas que van a , o cuya muerte se acerca, comiencen a perder el apetito y la necesidad de tomar líquidos. Después hay una pérdida del habla y de la visión. Te sientes como en un sueño. Un estudio de un hospital de Nueva York, encontró que los pacientes terminales experimentaban sueños o visiones que se volvían más frecuentes conforme estaban más cerca de la muerte.

La luz al final del túnel. Esta podría ser resultado de la falta de oxígeno en el cerebro a causa del paro del corazón, ya que se activan respuestas de estrés que inducen alucinaciones visuales, como flashes de luces.

Esta podría ser resultado de la falta de oxígeno en el cerebro a causa del paro del corazón, ya que se activan respuestas de estrés que inducen alucinaciones visuales, como flashes de luces. Puedes sentir paz y calma. La mayoría de los reportes de experiencias cercanas a la muerte han descrito que se sienten en paz y tranquilidad, por lo que podría significar que la muerte, en sí, no es un proceso negativo.

(Con información de: BBC, Who, The Guardian, ElSevier, Frontiers in Psychology, Imperial College London, Medical News Today, Scielo.)