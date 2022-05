¿Qué nos hace ser olvidadizos?

Los resultados de un estudio realizado en Alemania muestran que más de la mitad de las personas que fueron encuestadas (aproximadamente el 75%) tienen una variación del gen DRD2, un receptor de dopamina, por lo que podría ser responsable de los problemas de las personas olvidadizas.

Sin embargo, ¿será esta la única causa de la mala memoria?

A pesar de que en los últimos años se ha dado especial importancia a los asuntos relacionados a problemas de memoria, la realidad es que no existe una respuesta única que explique la razón de por qué algunas personas tienen mayor facilidad para perder sus cosas o no recordar dónde han dejado algo, como las llaves o algún documento.

Existen diferentes teorías que intentan explicar este suceso, todas derivadas desde diferentes perspectivas de análisis: psicoanálisis, cognición, genética.

(foto: unsplash)

¿A qué se debe ser olvidadizo?

En realidad no existe una razón particular que se haya señalado como única y exclusiva para responder las causas de ser olvidadizo. Mucho dependerá de la corriente a la que nos acerquemos para intentar respondernos, y en muchos casos la razón podría ser una mezcla de todas.

Para el psicoanálisis, la razón de que perdamos cosas u olvidemos dónde las hemos dejado, podría responder a una especie de auto-castigo no-intencional, que en realidad no tiene bases lógicas, ni son del todo claras para nuestro propio consciente.

También se postula que la razón de que perdamos cosas tiene que ver con la actuación directa de nuestro inconsciente, donde perder esas cosas en específico se debe a un deseo no expresado que va ligado al rechazo que los objetos significan.

(foto: unsplash)

Desde la perspectiva genetista, los resultados de un estudio publicado en el Wall Street Journal son la más reciente respuesta para la interrogante de por qué perdemos las cosas. Los encargados del estudio, que se llevó a cabo encuestando a 500 personas y tomándoles muestras de saliva, han declarado que más de la mitad de las personas que tienen problemas relacionados al extravío de objetos personales tienen una variación en un gen receptor de dopamina.

De esta manera, los científicos proponen que ser olvidadizo es una cuestión de mayor peso genético, ya que es un factor influyente, pero no exclusivo, ni determinante.

Otra de las teorías postuladas es la que se deriva de los análisis a nivel cognición, declarando que el factor más importante para perder objetos es la falta de atención que aplicamos a la situación y al objeto mismo. Básicamente, esta teoría nos dice que el estar distraídos al realizar actividades en concreto (como dejar las llaves en una mesa), nos limita la capacidad de memorizar y almacenar el recuerdo, por lo que posteriormente el cerebro no tiene qué consultar en la memoria.

(foto: unsplash)

Otras razones de los olvidos

En algunos casos los problemas de memoria pueden estar relacionados a causas vinculadas con nuestra salud, que pueden ser pasajeros o tratados, y que no significan necesariamente problemáticas graves.

Si bien muchas veces puede pensarse que el olvidarnos de las cosas o de eventos futuros podría ser una señal inicial de problemas como el Alzheimer, la realidad es que en muchas ocasiones las causas son menos graves.

Así, los responsables de ser olvidadizo pueden ser las emociones no tan positivas que experimentemos, como estrés, ansiedad, una tristeza e incluso una depresión. Afortunadamente en muchos casos la memoria suele mejorar conforme se resuelven los conflictos emocionales.

Otras causas podrían ser efectos secundarios de medicamentos, alguna deficiencia de vitaminas (principalmente de B12), trastornos de tiroides, riñones o hígado. En casos más graves, un alcoholismo, tumores, infecciones o complicaciones cerebrales podrían ser responsables.

(foto: unsplash)

Consejos para la mala memoria

Daniel Schacter, autor del libro The Seven Sins of Memory recomienda que lo ideal será realizar planes cuando estemos conscientes y con un cerebro preparado para planificar; de esta manera, estando concentrados, será menos fácil que olvidemos nuestras cosas.

Realizar listas de lo que se puede necesitar, apoyarse de notas y calendarios puede ser de utilidad para que nos resulte mucho más fácil recordar lo que necesitamos, e incluso para recordarnos en caso de que lo hayamos olvidado.

Tener una buena alimentación también puede tener un impacto importante en el cerebro, por lo que podría ser de ayuda para tener mejor memoria, al igual que hacer ejercicio, pues se ha visto que la actividad física puede ayudar a estimularlo.

Algunos aconsejan decir en voz alta la acción que se ha realizado, ya que facilitaría el trabajo de la memoria para guardar el recuerdo, ya que estaríamos prestando atención al momento.

Es relevante recordarnos que no tenemos que culparnos por sufrir de ser distraídos, pues es una situación muy frecuente que todos hemos experimentado, y que incluso se considera perfectamente normal. Debemos ser pacientes con nosotros mismos, ya que eso ayudará incluso a que encontremos las cosas que hayamos extraviado.

En caso de que los problemas de memoria sean muy constantes e incluso lleguen a ser preocupantes, lo mejor será acudir un médico para que realice una serie de pruebas y realice las recomendaciones más pertinentes.

(Con información de: BBC, VICE, La Mente es Maravillosa, National Institute on Aging)