¿Te puedes morir por depresión?

1- ¿Qué es la depresión?

La depresión es una de las enfermedades más comunes en el mundo y a pesar de ello, su tratamiento y cura son difíciles de lograr. Esto es porque las enfermedades mentales no reciben la misma facilidad de acceso a la salud como la diabetes o la hipertensión. En el sector de salud público, es impensable la idea de tratar una afección mental.

2- ¿Cómo tratar la depresión?

En el sector privado en México se puede lograr, pero las reglas para acceder a un psicólogo o psiquiatra son muy limitantes. La opción que le queda a muchas personas es pagar de su propio bolsillo, según explica el psiquiatra Awais Aftab en un artículo del New York Times, que además relata desde su perspectiva cómo es recibir atención médica por una enfermedad mental.

3- ¿Cómo se diagnostica la depresión?

Un paciente llega a su primera sesión, ha perdido su trabajo y su relación amorosa no va bien. Al hombre le cuesta trabajo pararse en las mañanas o completar tareas cotidianas. Es diagnosticado con depresión mayor. El doctor Aftab le explica los dos tratamientos que existen para tratar la enfermedad.

4- ¿Qué es la psicoterapia?

La primera es la psicoterapia, que es pasar 50 minutos en un cuarto hablando con un profesional. La terapia puede ser hablar y explorar sus sentimientos, discutir experiencias pasadas y presentes, examinar las relaciones interpersonales, identificar emociones, actitudes y pensamientos complejos o usar técnicas de relajación y mindfulness.

5- ¿Por qué es difícil tratar la depresión?

Lo difícil ya no es dar el primer paso para reconocer que se tiene una afectación mental y buscar ayuda. Lo complicado es tener los medios para recibirla. Dado que muchos seguros no cubren la psicoterapia, una persona en Estados Unidos puede pagar de 100 a 200 dólares cada semana por una sesión. En este punto es cuando muchos pacientes desertan.

6- Curar la depresión con pastillas….

De tal manera que la única opción de muchos pacientes y psiquiatras es optar por la medicación. Lo ideal es que la psicoterapia esté acompañada de la medicación, pero en el caso de muchas personas que por falta de tiempo o recursos no pueden acceder a la primera, lo único que queda son las pastillas.

7- ¿Sirven los antidepresivos?

El antidepresivo que más se receta en Estados Unidos es el SSRI, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Sin embargo, solo el 50% de los pacientes que lo toman experimentan una mejora sustancial en sus síntomas. Además de que toma de 4 a 6 semanas en experimentar la mejora.

8- ¿La depresión nunca se va?

El otro 50% de los pacientes a quienes no les funcionó ese medicamento, tienen un largo camino por recorrer hasta que encuentren una pastilla que sí les haga efecto. Si la pastilla funciona, los efectos positivos se verán de inmediato. No obstante, los resultados no duran para siempre. En un año, hasta el 40% de pacientes tienen una recaída de depresión aun tomando el medicamento.

