El reconocido actor Brad Pitt asegura que está llegando al fin de su carrera, pues según contó en entrevista con GQ, enfrenta problemas con el alcohol, la depresión y recientemente, con un trastorno llamado prosopagosia. Te decimos todo al respecto.

“De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?”, dijo el actor al hablar sobre la posibilidad de retirarse.

Brad Pitt reconoce que tuvo problemas con la bebida, incluso estuvo en Alcohólicos Anónimos y desde 2016, no bebe en absoluto. Además, asegura que se encuentra en un momento reflexivo de su vida, donde puede analizar su pasado de forma distinta.

En ese análisis personal Pitt destaca que lucha contra problemas de depresión, lo que le generó una incapacidad de alcanzar la felicidad desde hace mucho tiempo.

“Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida. Siempre me dejaba llevar por la corriente, iba por el mundo un poco sin rumbo, pasaba de una cosa a otra”, confiesa el actor.

¿Qué es la prosopagnosia que sufre Brad Pitt?

Brad Pitt también hizo hincapié en que sufre un trastorno llamado prosopagnosia, que le afecta especialmente en los eventos sociales y que le impide recordar las caras de la gente. Esto favorece que los demás crean que es una persona fría o distante.

El actor detalla que no tiene un diagnóstico oficial, pero sospecha que puede tratarse de prosopagnosia o ceguera facial, por los problemas que tiene para reconocer los rostros.

¿De qué se trata? Es un trastorno cognitivo caracterizado por la incapacidad para reconocer caras conocidas, como amigos o familiares, incluso la propia cara reflejada en el espejo.

Afecta el lóbulo temporal, generalmente en el hemisferio derecho del cerebro, lo que provoca que la persona pierda la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación.

El término prosopagnosia está formado por la voz griega prósopon, que significa máscara o persona y agnosis, que es falta de reconocimiento.

Este término es acuñado por Joachim Bodamer, neurólogo alemán que recogió los estudios de especialistas como el británico Hughlings Jackson o el francés Jean-Martin Charcot, definiendo la prosopagnosia como “interrupción selectiva de la percepción de rostros, que pueden ser vistos, pero no reconocidos”.

En los casos más graves, el paciente no puede reconocerse a sí mismo en un espejo o en fotografías donde aparece en grupo, pese a que no tenga dificultades para reconocer un rostro como tal: sabe que se trata de un rostro, pero su cerebro no es capaz de extraer información del mismo, no pudiendo identificarlo, señalan los investigadores María Dolores del Castillo y Pedro González-Leandro de la Universidad de La Laguna en Tenerife.

Tipos de prosopagnosia

De acuerdo con un artículo de la BBC, existen dos tipos de prosopagnosia.

Primero, la prosopagnosia adquirida, que es resultado de un daño cerebral causado por una lesión en partes del cerebro que controlan el reconocimiento facial.

Aquellas personas que padecen la prosopagnosia adquirida deben aprender a convivir con este trastorno reconociendo a las personas por otras facetas como la voz, la ropa, la forma de moverse o, incluso, el olor.

Por su parte, la prosopagnosia del desarrollo es la afecta a las personas con ceguera facial desde el nacimiento y surge por una interrupción en la comunicación entre as diferentes partes del cerebro.

"Esto es extremadamente raro, pues el tipo de daño que debe ocurrir en el cerebro es muy específico", le cuenta a BBC Mundo el doctor Ashok Jansari, experto en el trastorno y lector en Neuropsicología Cognitiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de East London.

"Hipotéticamente, si alguien tiene prosopagnosia de desarrollo pero no lo sabe, y su trabajo requiere reconocer a las personas (como sería el caso de un guardia de seguridad), entonces podrían equivocarse mucho. Pero dudo que este tipo de escenarios ocurra, pues alguien que tiene este trastorno, incluso sin saberlo, probablemente le dirá a los demás que 'no son muy buenos' reconociendo caras", explica el experto.

Este trastorno no tiene cura y en el caso de la adquirida, una vez que se daña una parte del cerebro, no va a 'crecer' de vuelta, así que es imposible 'curar' el problema, asegura el especialista.

