¿Qué es la culpa y cómo nos impide repetir errores?

La culpa se define como una sensación negativa, arrastrada por la tristeza, que nos hace sentir mal. Surge de nuestro interior, desde la conciencia, cuando sentimos, sabemos, o se nos ha hecho saber que hicimos algo que está mal, y que ha dañado las reglas sociales, morales, o personales.

La culpa genera una mezcla de tristeza, frustración, vergüenza y remordimiento, y estos sentimientos se dan, principalmente, cuando lo que hemos hecho (o dejado de hacer) ha repercutido en un daño a una o más personas que nos rodean, explican desde el diccionario de emociones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Debido a la culpa, y dependiendo de su intensidad, algunas personas pueden presentar taquicardia, enrojecimiento facial, sudoración, y una sensación de opresión en el pecho.

Pero no toda la culpa es negativa. Esta nos permite mejorar como personas, y aprender para el futuro, así como para evitar realizar acciones negativas posteriormente, y nos ayuda también a tener una sana convivencia social. Una persona que no experimenta la culpa, no puede integrarse correctamente a la sociedad.

No debemos olvidar que la culpa tiene un ciclo, un inicio y un fin, además de una causa. Si la culpa no se resuelve en un período de tiempo, o comienza por causas inexactas, es ahí donde nos enfrentamos a un problema.

La culpa para aprender

Aunque pudiera parecer todo lo contrario, la culpa no es siempre del todo mala, pues gracias a esta logramos aumentar nuestro proceso de aprendizaje social, nos permite adaptarnos al entorno en que estamos, y nos ayuda a comprender los sentimientos humanos. También nos impulsa a delimitar nuestras acciones.

La culpa nos ayuda a entender cuando algo no está bien o cuando algo no debe hacerse, y nos lleva a un proceso donde aprendemos por medio de la sensación negativa, y así a futuro llegamos a evitar realizar las mismas acciones, buscando no dañar a otros, ni dañarnos a nosotros mismos.

Se trata de una reacción natural, que nos permite reflexionar e integrarnos al entorno social en que nos desarrollamos. La culpa permite que ajustemos y adaptemos nuestros comportamientos a las normas.

(Foto: Pixels)

Cuando la culpa se vuelve tóxica

Si bien la culpa tiene la función de reflexión, también tiene su lado negativo. Este puede surgir cuando el sentimiento de malestar es continuo y sin causa aparente, o cuando la culpa no sigue su ciclo normal (inicio, resolución, fin).

«Es importante entender que la culpa es causa y efecto, es decir, si no tienes un estímulo que la haya provocado no puedes sentir culpa», dice la psicóloga Irene López Assor.

La culpa en exceso y que no llega a resolverse, puede derivar en problemas emocionales más grandes, como la ansiedad y la depresión, lo que llega a limitar y perjudicar la vida de las personas que la experimentan.

En lugar de servir para aprender, en un caso extremo, la culpa se vuelve un limitante y un peso que no permite a las personas vivir, limita su capacidad de toma de decisión, les llena de inseguridades, y además, les hace cargar un peso encima constante.

Pasos para trabajar la culpa

Aunque la culpa tiene tiene un ciclo casi natural, existen una serie de pasos a seguir para poder trabajarla y resolverla de manera más efectiva:

Expresar la culpa . La culpa debe admitirse y no reprimirse, porque así la pesadez que ocasiona también se libera.

debe admitirse y no reprimirse, porque así la pesadez que ocasiona también se libera. Analizar la situación y ser críticos. Es importante conocer la situación, entender en lo que tuvimos culpa realmente, y qué cosas no fueron responsabilidad nuestra.

Es importante conocer la situación, entender en lo que tuvimos culpa realmente, y qué cosas no fueron responsabilidad nuestra. Asumir que existe culpa. Saber que somos culpables, identificar el sentimiento, y buscar la forma de solucionarlo.

Saber que somos culpables, identificar el sentimiento, y buscar la forma de solucionarlo. No reprocharse. Hacerlo solo aumenta los niveles de ansiedad y la sensación negativa. Debe comprenderse que lo mejor es ser proactivos y buscar resolver el conflicto.

Hacerlo solo aumenta los niveles de ansiedad y la sensación negativa. Debe comprenderse que lo mejor es ser proactivos y buscar resolver el conflicto. Pedir perdón e intentar reparar el daño. Es el paso fundamental, el objetivo del proceso, y lo que nos ayudará a cerrar el ciclo de la culpa .

Es el paso fundamental, el objetivo del proceso, y lo que nos ayudará a cerrar el ciclo de . Pedir ayuda profesional. En caso de que la culpa no tenga un fin, y la sensación negativa siga con nosotros, lo más importante siempre será acudir con un profesional que nos pueda orientar para resolverla.

(Con información de: Gaceta UNAM, Psicología y Mente, ABC.es)