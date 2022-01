¿Puede la cirugía de cataratas reducir el riesgo de demencia?

La cirugía de cataratas mejora la visión de las personas, pues se retira del ojo el cristalino nublado y se reemplaza con una lente artificial, explica Mayo Clinic. Sin embargo, recuperar el sentido de la vista no sería el único beneficio de esta operación, pues el National Institute on Aging (NIA), de Estados Unidos, menciona que también serviría para reducir el riesgo de demencia.

En palabras de la Alzheimer Association, la demencia es el término general para un deterioro grave de la capacidad mental que causa interferencia con las actividades cotidianas. ¿Cómo puede una cirugía de cataratas ayudar con un problema de la mente? Esto es lo que explican los expertos.

Uno de los beneficios de la cirugía de cataratas sería la reducción del riesgo de demencia

De acuerdo con un estudio publicado el 6 de diciembre de 2021 en JAMA Internal Medicine, someterse a una cirugía de cataratas se vio asociado con una reducción en el riesgo de desarrollar demencia entre las personas mayores. Dicha investigación fue realizada por el NIA y pone el contexto de que la pérdida sensorial puede ser un factor de riesgo potencialmente modificable para la demencia. Se sabe que el deterioro de los sentidos y la demencia se encuentran muy relacionados con el paso de los años, por lo que conocer más sobre la manera de reducir un factor atacando el otro puede ser un enfoque importante.

Para saber si la cirugía de cataratas puede ayudar a reducir el riesgo de demencia, los investigadores hicieron un estudio prospectivo de cohorte longitudinal donde se analizaron datos de un subconjunto de participantes del proyecto Adult Changes in Thought (ACT).

Las personas que participaron tenían 65 años o más, no padecían demencia al inicio de la investigación y fueron diagnosticadas con cataratas antes del comienzo de la demencia. De los 3 mil 038 involucrados, el 59 % eran mujeres y el 41 % eran hombres. Los datos usados en los análisis fueron recopilados desde 1994 hasta septiembre de 2018.

Un estudio de cohorte es aquel en el que se investiga la frecuencia de un evento en dos poblaciones, de las cuales una tiene un factor que no se encuentra presente en la otra.

En los resultados de los expertos, se destacó que aquellas personas que fueron sometidas a una cirugía de cataratas presentaron casi un 30% menos de riesgo de desarrollar demencia en comparación con aquellos que no se hicieron dicha operación. ¿Sirve el procedimiento para atender el glaucoma? Los especialistas mencionan que la cirugía de glaucoma, que no recupera la visión de las personas, no tuvo un vínculo muy fuerte con el riesgo de demencia.

La cirugía de cataratas sería una forma de reducir el riesgo de demencia, aunque los investigadores señalan que se necesitan más estudios al respecto.