¿Por qué te la pasas en el celular cuando sales con amigos?

Tú eres quien tiene iniciativa:

Aunque todos llevamos vidas ocupadas, una señal inequívoca de que alguien no quiere ser tu amigo es que nunca toman la iniciativa para buscarte y tú siempre eres quien busca hablar o salir. Piensa cuántas veces has iniciado tu las conversaciones y si la respuesta es la mayoría de las veces o todas, es tiempo de parar la relación. ▲

Responden de forma seca

No solo tú tienes la iniciativa de hablar, sino que cuando lo haces recibes respuestas secas con monosílabos. Un simple “sí”, “no” u “ok” no basta para tener una plática. Si sientes que tu “amigo” preferiría estar haciendo cualquier otra cosa que hablar contigo, es una señal de que no están interesados en formar una relación contigo. ▲

No te hablan como amigo:

En una amistad se usa un lenguaje relajado, se hacen bromas y se siente un ambiente relajado. Es por lo que cuando alguien te habla de forma más seria y formal e incluso corta la conversación, puede significar que te vean solo como un conocido y no como un amigo. ▲

Siempre cancelan los planes

Si se ven muy pocas veces o siempre hay excusas de por medio para no verse, es una señal y una forma hiriente de saber cuando alguien no quiere ser tu amigo. Incluso aunque ya hayan confirmado sus planes de verse, te pueden cancelar el mismo día o unas horas antes de verse. ▲