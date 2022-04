¿Por qué siento que todo me da igual? 5 razones

¿Por qué siento que todo me da igual? Probablemente es una pregunta que te has hecho más de una vez y es que esta sensación no es nada agradable, pues se ve la vida pasar sin poder disfrutarla. Te explicamos las posibles causas detrás de esta apatía.

Cuando sientes que todo te da igual, es como si todo dejara de tener importancia, pues nada en la vida causa ilusión.

Este desinterés no debe ignorarse, requiere de atención inmediata, sobre todo cuando notamos que esta sensación lleva muchas semanas o hasta meses con nosotros.

¿Por qué siento que todo me da igual?

De acuerdo con el portal especializado Psicología y Mente, sentir que todo nos da igual puede pasar en cualquier momento de la vida y ante diversas situaciones, pues esta molestia tiene varias causas, entre las que destacan:

(Foto: Pexels)

1. Depresión

Esta es una de las principales causas por las que una persona puede sentir que todo le da igual. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos señala que la depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Estos síntomas perduran en el tiempo y terminan por hacernos sentir que nada importa.

Otros trastornos del estado de ánimo pueden causar una sensación de apatía, como el trastorno bipolar.

2. Fuerte sufrimiento emocional

Sufrir una situación muy dolorosa o incluso traumática como la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja, perder el trabajo o tener dificultades económicas, puede causar un fuerte malestar emocional.

La persona puede pasar por un proceso de duelo que le haga sentir que todo le da igual y puede necesitar un tiempo para asimilar la pérdida y reorientar su vida de nuevo.



(Foto: Pexels)

Es fundamental contar con el apoyo de los seres queridos y que éstos escuchen las emociones del afectado. Intentar reprimir lo que se está sintiendo termina por empeorar las cosas.

3. Cambios fuertes

Experimentar cambios psicológicos, físicos, sociales o laborales, puede desafiar nuestra capacidad de adaptación y desencadenar un proceso de duelo.

De no lograr adaptarnos a esta nueva realidad hay una crisis emocional que causa desánimo, apatía y sensación de que todo nos da igual. Lo ideal es aprovechar el momento para reorientar nuestra vida, aprender y crecer personalmente.

4. Exceso de materialismo

Otra de las razones por las que puedes sentir que todo te da igual es caer en el exceso de materialismo, es decir, no lograr estar satisfecho a pesar de tener todas las necesidades cubiertas o hasta tener más de lo necesario.

En estos casos, se puede sentir un vacío emocional que no se llena al comprar nuevos bienes materiales, pues no cubren las carencias afectivas. Ante ello, es posible sentir un vacío, sensación de apatía y de que todo da igual.

(Foto: Pexels)

5. Vacío existencial

Relacionado con el punto anterior, el vació existencial también puede surgir cuando nos hacemos preguntas sobre el sentido de la vida, la muerte, si hay algo más allá o si lo que hacemos ahora realmente nos permite vivir al máximo.

¿Qué hacer al sentir que todo me da igual?

Al detectar que empezamos a sentir que todo da igual, es importante incorporar algunos hábitos que nos permitan solucionar las molestias, como:

Escuchar nuestras propias emociones y las causas detrás

Buscar el apoyo de personas de confianza

Enfocarnos en aquello que más nos llena

Darse tiempo de ver a los amigos, practicar deporte, salir a dar paseo

Buscar ayuda profesional

