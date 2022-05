¿Por qué no me gusta celebrar mi cumpleaños?: el odio a los cumpleaños

El odio a los cumpleaños se caracteriza por una serie de sentimientos carentes de emoción o alegría, compuestos principalmente por el rechazo, que surgen ante la idea de celebrar el día en que se ha nacido.

Usualmente, los cumpleaños se tratan de festividades que despiertan en todos, especialmente en los niños, una inmensurable alegría y emoción por la festividad que está próxima a llegar, o por el significado social que esta puede tener.

Sin embargo, existe un grupo de personas (para nada pequeño), al cual la idea de festejar su cumpleaños no le suena apetente, le genera un rechazo, e incluso puede crearle malestares como tristeza, estrés o ira, así como una actitud de evasión, ya sea al día en sí (se desea que se pase tan rápido como sea posible) o a festejar.

Si eres de esas personas a las que celebrar los cumpleaños le suenan poco apetentes, este post es para ti.

Las razones del rechazo a los cumpleaños

La psicoterapeuta y psicóloga clínica Lucia Montesi, asegura que no hay nada de malo en no querer celebrar un cumpleaños, y que las causas de esto pueden ser muchas, desde el tipo y las características de la personalidad de cada persona, hasta el pasado del individuo o las presiones de tipo social, muchas veces derivadas de los comparativos.

La reflexión y el pasado durante el cumpleaños

Los cumpleaños, que son básicamente un recordatorio anual de nuestra llegada al mundo, representan un momento para reflexionar sobre nuestra posición en relación a todo lo que nos rodea, sobre quiénes somos, qué queremos, y qué hemos logrado, e incluso, nos ponemos a reflexionar sobre lo que hemos vivido.

“Son como una prueba para la condición emocional y las relaciones de las personas en un momento dado de sus vidas”, dice Montesi.

En muchos casos, estas reflexiones en el día de nuestro cumpleaños pueden resultar en el despertar de emociones no muy gratas, pues pueden venir acompañadas de un sentimiento de decepción.

Puede ser que hagamos una reflexión sobre nuestra vida y nuestro pasado, quizás analizando y comparando nuestro cumpleaños actual con los pasados, lo que podría despertarnos la tristeza, quizás porque tuviste una infancia difícil o previamente tus cumpleaños eran días poco alegres. Además, quizás te des cuenta de que tus relaciones sociales no son como antes, y eso podría causarte dolores emocionales.

Expectativas sociales

Muchas veces, la reflexión que realizamos en nuestro cumpleaños, donde comenzamos a considerar todo lo que hemos vivido y todo lo que somos hasta nuestra recién cumplida edad, da pie a que nos comparemos con otras personas, e incluso con los propios “objetivos” que en algún momento nos fijamos, lo que realmente puede terminar en un disgusto. Podrías regañarte por los plazos que tú y la sociedad han dictaminado para cumplir con cosas específicas, y eso solo resulta en una vivencia extremadamente dolorosa.

Incluso si suele ser difícil, comenta la psicóloga, es importante reconocer que nuestras verdaderas metas y aquello que nos da satisfacción, llevan un ritmo independiente al resto de personas, y que se tratan de algo individual, por lo que no debemos juzgarnos basándonos en comparativos con otros.

No parece un día especial

Puede ser que tu cumpleaños no despierte ningún tipo de emoción: ni positiva, ni negativa. Es un día que simplemente existe, para bien o para mal, y en realidad no entiendes la razón para festejarlo.

Rechazo a ser el centro de atención

Si el cumpleañero es una persona con una tendencia introvertida, es probable que la idea de ser el centro de atención o el receptor de atenciones especiales pueda causar una sensación de estrés y de rechazo, porque no se siente cómodo por todo ello.

De hecho, muchas veces las personas prefieren no celebrar sus cumpleaños para evitar justamente ser el centro de atención, porque no les gusta, o porque simplemente no saben cómo manejar el recibir tantos tratos especiales.

Miedo a envejecer

Vivimos en una sociedad donde resultan muy (exageradamente) importantes la belleza y la juventud, siendo elementos que definen en valor de una persona, y su capacidad para que se le pueda apreciar y valorar.

Por esa razón, existen personas a las que la idea de volverse viejos, con un año más de edad y por ende un año más cerca de la muerte (o de cambios físicos que les resultan poco atractivos), no les apetece para nada, incluso les genera una sensación de pánico.

Para ellos, los cumpleaños son un recordatorio más del inevitable avance del tiempo y de la edad, que además podría combinarse con las metas y expectativas socialmente estipuladas, lo que genera un sentimiento de desagrado.

El “Birthday Blues”, o la Depresión de Cumpleaños

Diferente a una depresión clínica (donde la tristeza es continua), el Birthday Blues, o la Depresión de Cumpleaños, se trata de un problema emocional que se vuelve más frecuente conforme la edad avanza.

Se caracteriza por causar sentimientos de tristeza, estrés y ansiedad ante la idea de un cumpleaños, y muchas veces la aparición de los síntomas puede aparecer incluso día antes del día en concreto.

Puede presentarse falta de energía, desinterés e incapacidad para hacer actividades, falta de entusiasmo general, pérdida de apetito, irritabilidad e insomnio, así como baja o pérdida del autoestima, entre otros.

