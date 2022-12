¿Qué significa llorar en un sueño? Todos nos hemos despertado de un sueño llorando y cuando eso sucede nos sentimos confundidos de qué pudo haber causado eso.

Tal vez no te sentías triste durante el día, pero al despertar llorando te preocupó porque no sabes qué significan esas emociones, puede ser que ni siquiera te sientas triste y ahora no sabes qué sentir.

Llorar en el sueño le puede pasar a todos: a bebés, niños, adultos y ancianos. Es una situación común aunque confusa. Te explicamos qué significa llorar en un sueño y despertar llorando.

¿Qué significa llorar y llorar en un sueño?

Como adulto, llorar en un sueño puede deberse a que, tal vez de forma inconsciente, te sientes drenado emocionalmente, tal vez sufras de una condición de salud mental como depresión o ansiedad o porque acabas de sufrir un evento traumático.

Como adulto mayor, llorar en un sueño puede deberse a cambios físicos, síntomas de demencia y lidiar con aspectos emocionales del envejecimiento y el estrés de las transiciones de vida.

Te explicamos cuáles son las razones por las que puedes llorar mientras duermes.

Terrores nocturnos

Los terrores nocturnos son una parasomnia (conductas anormales del sueño), que no puedes recordar cuando te despiertas. Tanto niños como adultos pueden experimentarlo. Pueden consistir en movimientos violentos en la cama, gritos y/o sonambulismo, y pueden provocar llanto durante el sueño y al despertar.

Emoción o duelo reprimidos

Todos lidian de forma diferente cuando sufren una pérdida o enfrentan un evento traumático. Para algunas personas expresar sus sentimientos y buscar ayuda es fácil. Pero otros prefieren ignorar o reprimir lo que sienten.

Durante el día están activos y ocupados, pero cuando llega la noche, las emociones difíciles se acumulan y puede surgir el llanto. No existe una forma adecuada de procesar un duelo y llorar en el sueño puede ser la forma natural de tu cuerpo de manejar ese evento.

Estrés y ansiedad

Los desafíos que se acumulan en tu vida cotidiana, desde problemas en el trabajo, maritales, familiares, financieros y de salud pueden causar mucho estrés en tu vida. Si últimamente has pasado por muchas situaciones difíciles, llorar en tus sueños puede ser la forma en que tu cuerpo lidia con el estrés.

Depresión y depresión matutina

Uno de los síntomas de la depresión es tener ataques de llanto sin motivo aparente. La depresión también guarda una enorme relación con problemas de sueño al no poder conciliar el sueño o permanecer dormidos.

Demencia

La demencia está asociada con trastornos del sueño y quienes la padecen a menudo tienen problemas en quedarse dormidos, tomar muchas siestas, estar irritables y despertarse por la noche. Incluso podría suceder el llanto en el sueño.

