Es lunes, el tercero del año, te levantaste temprano y te diste cuenta que tienes que ir a trabajar pero a diferencia de otros inicios de semana hoy te sientes más triste, cansado y estresado de lo normal, esto podría explicarse gracias al Blue Monday y a continuación te diremos por qué es considerado el día más triste del año.

Es normal sentirse cansado y un poco desilusionado los lunes, este día es el primero para muchos trabajadores y el viernes se ve muy lejano, pero hace unos años se determinó que existe un lunes que es el día más triste del año, el llamado ‘Blue Monday’.

¿Por qué el Blue Monday es el día más triste del año?

Cliff Arnall, es un exprofesor de la escuela de psicólogos de la universidad de Cardiff y dijo que había encontrado la fórmula matemática para determinar el día más triste del año.

De acuerdo a la fórmula de Arnall, el tercer lunes de enero es el día del año en que se acumulan todas las tristezas por varios motivos:

La presión por las deudas navideñas

Los propósitos de año nuevo incumplidos

La desmotivación.

El tiempo que ha pasado desde las fiestas navideñas

No haber cobrado el mes de enero.

¿En realidad existe el ‘Blue Monday?

Aunque Arnall desarrolló una ecuación en la que tomaba en cuenta el sueldo mensual, las deudas, los días transcurridos desde Navidad y el abandono de los propósitos de Año Nuevo, la idea original era usar el Blue Monday como una herramienta promocional para alentar a las personas a reservar viajes y vacaciones. Sin embargo, el nombre se ha mantenido más allá de su propósito original.

Es fundamental que sepas que no existe una base científica real para sustentar que un día determinado es el más triste del año, pero es importante para resaltar la importancia de cuidar la salud mental.

No hay pruebas científicas de que el Blue Monday exista

Hace unos años el Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que no existen pruebas científicas que determinen que este lunes sea el día más triste del año.

Señalan que el Día más triste del año no existe y aunque supuestamente es el tercer lunes del año, no existe evidencia científica dado que las emociones y sentimientos no pueden predecirse por ecuaciones científicas.

(Con información de: IMSS y Medlineplus)