“No soy una víctima, soy una sobreviviente”

Graciela vivió con su pareja 30 años, tuvo dos hijos, pensaba que esta relación duraría para toda la vida, pero los celos, los golpes, los insultos y las enfermedades de las que fue presa por esta situación, la hicieron llegar a pensar en el suicidio, hasta que tomó la decisión de abandonarlo y empezar una nueva vida hace cinco años, con el apoyo de una terapeuta, y de sus estudios como coach de vida terapeuta holístico, pedagogía de la interioridad y logoterapia hacia el sentido de la vida, conocimientos que ahora comparte con otras mujeres que viven lo mismo que vivió ella.

“Conocí a mi ex pareja a los 16 años, los dos estábamos solos en la vida y nos unimos con la esperanza de que uno cubriera las necesidades afectivas del otro. La vida en pareja se fue dando, pero no pasó nada, porque era una persona muy celosa. Al principio pensaba que eso era amor, pero con el tiempo entendí que la celopatía no es amor, sino una enfermedad”.

Las cosas entre Graciela y su ex pareja empezaron a cambiar más cuando llegaron los hijos; él consiguió un trabajo que le dio muy buena solvencia económica, pero también libertad, por lo que empezó a vivir su vida; mientras que ella se volvió retraída emocionalmente.

“Me empezó a faltar al respeto, a decir que todo era de él, que yo no hacía nada, hubo golpes. Yo me quedé en casa cuidando a los hijos y con trabajos de medio tiempo que me daban para que se cuidara el gasto un poco, pero fue pasando el tiempo. Me volví una persona reprimida, con mucha frustración y furia interna, y fue lo que me empezó a mover para tomar una decisión”.

Aprender a reconocer la violencia hacia la mujer

En entrevista para SuMédico, Jocelyn Raya, psicoanalista explicó cómo puede una mujer reconocer la violencia: “es toda aquella ejecución o acción que causa un daño o sufrimiento sexual, físico, psicológico y también incluyen las amenazas de estas acciones, así como la privación de la libertad, entonces en este sentido, es fácil poder determinar la violencia cuando se presentan daños psicológicos”.

Y agregó que también hay síntomas donde se puede reconocer la violencia como: baja autoestima, aislamiento, dificultad para relacionarse, comunicarse, dificultad para poder transmitir lo que está sucediendo y depresión.

“Los efectos que causan cualquier tipo de violencia son duros, son difíciles de procesar y no menos difíciles de transitar y de poder avanzar, son traumas psíquicos, que quiebran muchas emociones y que llevan su tiempo poderse restaurar y que afectan en toda la cotidianeidad que podemos ver para desenvolvernos como personas, como mujeres en nuestras relaciones, en nuestros vínculos con los demás y en nuestra capacidad de identidad como mujeres también”.

Sobre este mismo tema, Luz María Hernández, psicoterapeuta existencial, dijo a SuMédico que otras alertas para reconocer la violencia contra la mujer es cuando deja de tener una red de amigos, porque a su pareja no le gusta y si te cela constantemente.

“Si me ataca constantemente mi autoestima, mis proyectos de vida o mi proyecto profesional de no puedes, o cómo crees que vas hacer eso, tú no puedes, desde eso sutil que decimos mira que buena gente es, se está preocupando por mí, pues está viendo que son mala influencia para mí, y esas pequeñas acciones después pueden terminar en los golpes o en el maltrato emocional”.

"Empecé a vivir una vida que no quería"

Graciela siempre se cuestionaba por qué le estaba pasando eso a ella, sino no eran tan mala persona o qué estaría pagando para que él fuera así, pero aguantaba en silencio, porque no quería dejar a sus hijos sin padre, como le pasó a ella.

“Entonces empecé a vivir una vida que yo no quería, empezaron las enfermedades, porque el cuerpo somatiza, engordé, tengo dolencias de huesos que son enfermedades para que no avances, porque tienes miedo, mucho miedo. Esta persona no mostró interés en mí, ya para nada, así que lo abandoné, dejé todo, me fui, y empecé a buscar mi vida. Ahí es cuando se da cuenta de qué tan dañado puede terminar uno de una relación”.

Poco a poco fue buscando la manera de salir adelante, pues antes le hacían creer que estaba enferma, loca, que era de lo peor, hasta que se quitó la venda de los ojos y buscó ayuda de un profesional.

“Él me hacía sentir así. Esa es una agresión emocional muy fuerte de que la otra persona sepa el poderío que tiene sobre de uno, sobre la cuestión económica, que él salía y yo no. Cuando la vida te atropella no es fácil volver a empezar, aún sigo manejando traumas, pero siento que cuando uno logra el equilibrio, puedes vivir más tranquila y en congruencia con tu corazón y tu mente. Ahora sé, que no soy una víctima, sino una sobreviviente”.

"Es difícil salir adelante, hay que tomar terapia"

Graciela reconoció que la violencia hacia la mujer perdura y no se acaba, nada más que las mujeres lo transforman en cosas positivas para poder salir adelante, porque de lo contrario se puede llegar a pensar en el suicidio.

“Uno piensa que no sirvió para nada, porque todo el tiempo y el esfuerzo que se invirtió no se vio reflejado en nada, entonces es una lucha continua el estar bien, el sentirse bien. Es difícil salir adelante hay que tener atención, tomar terapia, pensar en las cosas buenas, dar buenos ejemplos a los hijos y avanzar”.

Finalmente, Graciela dijo que las mujeres deben darse la mano unas a otras para poder salir adelante llevar su testimonio a los grupos a los que se pueda compartir, a las personas que estén en peligro.

“Sé que hay instituciones que ayudan, pero yo creo que ayuda más el círculo de estar oyendo a las otras personas y hacer esa red de protección entre unas a otras”.

Las doctoras, Jocelyn Raya y Luz María Hernández hablaron sobre la importancia de que exista un Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Es importante hacer nuevamente conciencia y constante saber y conocimiento de la violencia ejercida no solamente en este país, sino a nivel mundial que se ha normalizado, que se ha invisibilizado y que no se le ha dado la verdadera voz e importancia que tiene”, comentó la psicoanalista.

Por su parte, la psicoterapeuta existencial, dijo que es sumamente importante no solamente que exista, sino que se reconozca este día.

“Es importante que se valide este día y se tome con la importancia que tiene la violencia en el impacto emocional, de salud física, de salud mental, en la economía y obviamente en la vida de las personas, entonces por eso es importante, no solamente que se visibilice, sino que también se reconozca lo que está pasando”.

Y añadió que, sobre la violencia contra la mujer, si se están haciendo algo al respecto, pero también falta mucho por hacer.

“Me parece que estamos haciendo algo, pero que aún todavía es muy pequeño y falta sumar fuerzas, voluntades de todos los ciudadanos, no solamente depende del gobierno, sino también de nosotros, de nuestra comunidad y del vínculo que estamos generando entre nosotras”.

Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de visualizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial.

Con esta fecha se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

La fecha de este día fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo.

En el año 2000 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONG´s a involucrarse y coordinar acciones que eleven la conciencia pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Las cifras a nivel mundial sobre la violencia contra la mujer publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que alrededor de una de cada tres (30%) de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida, y en México, dos de cada tres mujeres.

¿Qué es la violencia contra la mujer?

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

El confinamiento y la violencia contra la mujer

El confinamiento durante la pandemia de covid-19 y sus repercusiones sociales y económicas han aumentado la exposición de las mujeres a parejas con comportamientos abusivos y a factores de riesgo conocidos.

Según datos de Naciones Unidas, tan solo en el primer mes de decretarse la pandemia en México, el 911 recibió aproximadamente 155 llamadas por hora, debido a situaciones de violencia contra las mujeres, representando un aumento de 22.3% respecto a febrero de 2020.

“El confinamiento no vino aumentar las cifras, me parece que las sacó a la luz. Yo creo que esto es bien importante, porque todo esto estaba oculto, solamente unas cuantas personas se atrevían a denunciar, entonces me parece que estas cifras que el confinamiento sacó nos dicen la problemática real que hay, eso es lo que yo percibo. Esas problemáticas siempre han existido, pero ya no se pudieron mantener en silencio”, expresó la psicoterapeuta existencial.

Sobre este tema del confinamiento y la violencia contra la mujer, la doctora Raya comentó que cuando hay una persona violenta y tiene a su víctima todo el tiempo en casa, todo el tiempo la está violentando.

“No hay la posibilidad para que la mujer pueda salir de ese hogar, no hay un espacio donde se encuentre, hubo trabajos que se perdieron, hubo trabajos que fueron en casa y que entonces tampoco podían estar en un espacio libre de violencia si vivían con una persona que las violentaba, pues la tenían más cerca todo el tiempo”.

Factores que determinan la violencia contra las mujeres

En este sentido, la psicoterapeuta existencial apuntó que se trata de una cuestión de género, del machismo instalado.

“Eso es fundamental, no lo podemos dejar de lado de lo que me dicen qué es ser hombre y qué es ser mujer, pareciera que ser hombre es aquel que es rudo, el que te defiende, el que te cuida y ser mujer es ser sumisa, callada, cocinarle, plancharle, desde eso básico es importante que empecemos a reflexionar, que nos lleva a la emocionalidad y nos permite expresar tanto a hombres como a mujeres lo que sentimos. Tenemos que trabajar mucho con la autoestima, para saber qué tan capaz me siento de poder enfrentar y solucionar los problemas que se me van presentando. Hay que apostar por la educación de las niñas para que no estén al cuidado y al servicio del otro, y trabajen la autoestima, la autoconfianza, el autoapoyo”.

Formas de violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres y niñas se manifiesta de forma física, sexual y psicológica, siendo las más comunes las siguientes:

Violencia por parte de la pareja: se puede dar violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, feminicidio.

Violencia sexual y acoso: se puede dar violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético.

Trata de seres humanos: esclavitud, explotación sexual.

Mutilación genital femenina: practicada en ciertas comunidades y culturas, asociada con creencias religiosas.

Matrimonio infantil: niñas obligadas a contraer matrimonio en contra de su voluntad.

Tratamiento de la Violencia contra la Mujer

Las mujeres que han sido violentadas, tienen que estar en un proceso terapéutico, eso es fundamental para que puedan salir adelante. Al respecto apuntó la doctora Luz María.

“Tienen que empezar a hacer pequeñas cosas donde se sientan independientes, que no dependen del otro, tienen que fortalecer mucho su experiencia emocional, ese es un trabajo multidisciplinario, no solamente la terapia es la que va apoyar, si dejaron inconclusos sus estudios alentarlas a que los concluyan, a que hagan pequeñas estrategias para que sean independientes a nivel económico y emocional para que vayan también saliendo un poquito de este estereotipo de que ellas vean si está bien o no el matrimonio o la relación de pareja”.

La violencia pasiva, la más común

Al hablar sobre los casos que le llegan más a consulta, la psicoterapeuta existencial, señaló que son más los de violencia pasiva, en el que la mujer no asume que está siendo violentada, porque no logra identificarla.

“Cuando las mujeres van a consulta no llegan por violencia, pues no asumen que están siendo violentadas, es algo que no logran identificar; pero si llegan con esta cuestión de no me siento segura, de repente estoy como muy celosa, se echan la culpa de que no esté funcionando la relación, y cuando se va trabajando y vamos hablando de lo que va sucediendo hay esta violencia en donde el otro no reconoce su experiencia, no reconoce lo que tú estás haciendo y empiezas a dudar y a desconfiar de ti, porque crees que lo que hace el otro, lo hace por tu bien, y eso hace que no te puedas mover de lugar”.

¿Qué se puede hacer ante la violencia de género?

La psicoanalista puntualizó que lo primero es identificarla, y después hacer una denuncia y pedir ayuda a las instancias correspondientes, con especialistas que estén totalmente certificados para ello.

“Que se unan a su red de apoyo, que siempre puede haber una amiga, un familiar, siempre contando con ese apoyo que a veces también es difícil de identificar porque justo una mujer que vive violencia está sumida en el sometimiento, en la ejecución del poder del otro, entonces se aisla y es difícil poder encontrar una red de apoyo. Lo primero es que pueda identificar y pueda tener la fuerza para poder pedir ayuda a las instancias especializadas y adecuadas”.

Las mujeres violentadas pueden tener una vida normal, se pueden llegar a sobreponer y seguir adelante, dando voz y parte para hacer más conciencia sobre la violencia de género.

“Si se pueden llegar a sobreponer, no todas, lamentablemente, como en casos muy graves. Las violaciones son traumas psíquicos muy graves, que se pueden restablecer y llegar a tener una vida funcional, aunque el trauma psíquico es algo difícil de poder subsanar”, mencionó la doctora Raya.

Sin embargo, aunque es difícil que den este primer paso, no es imposible, asegura la doctora Luz María.

“Como sociedad podemos ser más empáticos de lo que significa la violencia, porque la hemos hecho tan cotidiana que no logramos identificarla, porque todo el tiempo te han dicho que no puedes. Esto no solo se da en las relaciones de pareja, también se da en las relaciones familiares, en las relaciones de amistad. En cualquier tipo de relación puede haber violencia y como estamos tan acostumbrados a que así sea ya no identificamos cuando es violencia, entonces imagínate qué tan difícil es salir de ahí, pero esto se logra poco a poquito. Tenemos que hacer grandes campañas de empatía social, porque la violencia no es normal en nuestras vidas”.

Cuánto tiempo le llevará a una mujer sobreponerse contra la violencia, es difícil de saber, pues todo depende del tipo de violencia, del tiempo que se estuvo violentando, de las redes con las que cuenta de apoyo.

“No puedo darte un tiempo específico, pero si puedo decirte que es un quebranto que puede repetirse en distintas etapas de la vida. El tiempo que le tome sobreponerse depende de cada persona y del tipo de violencia al que haya estado expuesta”, dijo la psicoanalista.

Ambas especialistas coincidieron en decirles a las mujeres que sufren de violencia que no están solas, que levanten la voz para que sean escuchadas y dejen de ser maltratadas.

“No están solas, no son las únicas, no es normal lo que viven. Busquen instituciones que estén al servicio de las mujeres. Tienen la fuerza para poder buscar, no será fácil. Que esto no se quede en un día, que constantemente estemos atentas a lo que es la violencia, sobre todo la pasiva, que no la logramos identificar, pero que sí causa daño”, finalizó la doctora Hernández.

Campaña 2021 ÚNETE: “Pinta el mundo de naranja: pon fin a la violencia contra las mujeres hoy”

Anualmente se selecciona un lema para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que paralelamente, la Organización de las Naciones Unidas conmemora los 16 días de activismo contra la violencia de género, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

El lema de la campaña para el año 2021 es ÚNETE: “Pinta el mundo de naranja: pon fin a la violencia contra las mujeres hoy”. Con esto se busca hacer énfasis en la prevención ante las cifras alarmantes sobre la violencia de género: una de cada tres mujeres ha sido víctima de abuso en su vida.

Por lo anterior, es de vital importancia poner fin a estas situaciones de violencia, mediante la adopción de enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas que lo generan, empoderando a las mujeres y a las niñas, para que esto pueda evitarse, prevenirse y sancionarse.

“La violencia contra las mujeres no es inevitable. Se pueden lograr resultados con las políticas y los programas adecuados. Ello incluye estrategias integrales y a largo plazo que aborden las causas profundas de la violencia, protejan los derechos de las mujeres. Lograr un cambio es posible, y ahora es el momento de redoblar nuestros esfuerzos para, juntos, eliminar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas para 2030”, expresó António Guterres, Secretario General de la ONU, con motivo de este día.